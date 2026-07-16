Jorge Astiazarán irrumpe en la élite internacional de la clase WASZP

Jorge Astiazarán, regatista del Real Club Náutico de Vigo, ha firmado una actuación sobresaliente en el Campeonato de España de la clase WASZP, disputado en La Manga del Mar Menor (Murcia), al proclamarse campeón de España en categoría sub 21 y conquistar además la medalla de bronce en la clasificación absoluta.

La competición ha reunido a 70 regatistas de 12 nacionalidades; un campeonato de un altísimo nivel, en suma, al servir como antesala del Campeonato de Europa, que comenzará en los próximos días en el mismo campo de regatas.

Jorge Astiazarán confirmó su excelente estado de forma, firmando una regata de enorme consistencia que le permitió situarse entre los mejores de la flota. Su rendimiento le valió el título nacional sub 21 y un brillante tercer puesto absoluto, resultados que lo consolidan como uno de los regatistas con mayor proyección de la clase WASZP, un barco con foils capaz de alcanzar grandes velocidades.

Jorge, en una de las regatas. / Martina Orsini

Entrenado por su hermano, Pablo, campeón nacional y subcampeón mundial, Jorge supo adaptarse a unas condiciones especialmente exigentes, marcadas por el intenso calor y un viento muy variable que puso a prueba la capacidad técnica y táctica de la flota.

Con este brillante resultado, Jorge Astiazarán lanza un claro mensaje de cara al Campeonato de Europa, donde volverá a medirse con muchos de los regatistas a los que ya ha superado en aguas de La Manga del Mar Menor.