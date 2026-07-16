Merlier se impone en un accidentado esprint en el Tour a las puertas de la montaña

El Tour ha vivido este jueves el último esprint en días, al menos hasta que pase la entrega de capítulos en los Vosgos, prevista para este fin de semana y el inicio alpino con la gran etapa del Plateau de Solaison, prevista para este domingo. No pasó por problemas Tadej Pogacar, como era totalmente previsible, en la victoria al esprint de Tim Merlier, la tercera en lo que va de carrera, en una llegada accidentada por culpa de una caída en la meta.

Este viernes regresan los Vosgos al Tour con una etapa que se presenta con la ascensión al Balón de Alsacia, que se subió por primera vez en 1905, en lo que supuso el primer puerto de montaña que franqueó el Tour. Todavía faltaban cinco años para que los corredores se enfrentasen a los Pirineos. El sábado, en una etapa mucho más dura, también repetirá el Balón de Alsacia. La etapa de este viernes y el ascenso al puerto más famoso de los Vosgos puede provocar que una fuga llegue a meta si no hay ataques entre los principales favoritos de la clasificación general con Pogacar a la cabeza siempre vestido de amarillo.

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