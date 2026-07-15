Mundial 2026
¿Vistieron la familia real y Javier Bardem la camiseta de España de Borja Iglesias?
Tanto el actor como el rey Felipe VI, la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía lucieron las elásticas de la selección en el Mundial con el dorsal 26, el del Panda
El santiagués protagonizó un cariñoso abrazo con Jenni Hermoso
El dorsal de Borja Iglesias en la selección española de fútbol para el Mundial sorprendió a más de uno. La ilusión de la llamada de Luis de la Fuente a un gallego como el Panda para el combinado nacional provocó que diversos aficionados se precipitaran en la compra de la camiseta con su nombre. Un buen puñado de estas elásticas que ahora se observan en las calles, plazas y parques repletos de seguidores lucen el 9, pero al 'picheleiro' se le acabó asignando el 26 —el 9 se lo quedó Gavi—. En los últimos partidos de la cita en Estados Unidos, México y Canadá, el actor Javier Bardem y la familia real vistieron precisamente ese número. ¿Son aficionados del delantero del Celta o lo escogieron por el año en el que nos encontramos?
En el caso del actor, se enfundó la camiseta roja de España con el 26 en el tercer partido al que asistió de los de Luis de la Fuente, ante Bélgica en cuartos de final, y este martes en la victoria en semifinales frente a Francia. Los telespectadores se preguntaron entonces si tenía algo que ver con Borja Iglesias. Y sí. La estrella de Hollywood conoció al ariete santiagués en la previa del choque frente a los belgas, surgió entre ellos una buena amistad y fue obsequiado con una elástica. Ambos comparten una fuerte ideología progresista y aprovechan su condición de famosos para alzar la voz ante las injusticias.
«Gracias de corazón por todo lo que haces para hacer de este lugar en el que vivimos un mundo mejor. Un fan absoluto de tu talento, pero muchísimo más de tu implicación social. Gracias por lo de hoy. Todavía no me lo creo», escribió Borja Iglesias en Instagram. Bardem le agradeció el regalo de «la mejor camiseta» y le dedicó unas agradables palabras en la misma red social: «Qué persona más bonita e inspiradora es Borja. Gracias por representarnos con tanta ilusión y con tanto esfuerzo».
Por otro lado, en el comentado vídeo de la familia real en un hotel en Barcelona —adonde acudieron tras los Premios Princesa de Girona—, el rey Felipe VI, la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía vistieron igualmente el dorsal 26, aunque en la segunda equipación nacional. Sin embargo, la razón aquí radicó precisamente en el año 2026 en el que vivimos.
En cuanto se les vio la zamarra por detrás, se percibió que cada uno de los integrantes llevaba inscrito además su correspondiente nombre.
Emotivo abrazo con Jenni Hermoso
El Panda protagonizó además después de la victoria ante los galos un emotivo abrazo con Jenni Hermoso, la exjugadora de España que ganó el Mundial en 2023 y víctima del beso de Luis Rubiales en la correspondiente celebración. La actual futbolista del Tigres de México ejerce como analista del canal azteca TUDN y conversó con Borja Iglesias a ras de campo tras el pase de España a la final.
«Este abrazo significa tanto para mí... Te mereces todo lo bueno de este mundo. Qué orgullosa de estar viviendo esto y que tú seas mi referente en todo», escribió la madrileña en una historia también de Instagram en la que incluyó un vídeo del cariñoso momento. «Jenni, lo que te admiro, amiga, qué bonito abrazarte. Muchas gracias por ser tan maravillosa», respondió el gallego.
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