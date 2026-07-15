Waterpolo
El Náutico reúne 23 equipos en su torneo internacional
Desde este viernes al domingo, la piscina deportiva de la finca de A Barcalleira recibirá dos categorías mixtas, infantil y cadete
Redacción
El Real Club Náutico de Vigo será anfitrión, por tercer verano consecutivo, del Torneo Internacional RCNV, que celebra su novena edición. Iniciado en 2014 en la finca de A Barcalleira, con paréntesis en 2017, durante la pandemia (2020 y 2021) y en 2023, el club que preside Tone Pérez le ha devuelto la continuidad necesaria a este campeonato mixto para las categorías infantil (Sub-14) y cadete (Sub-16).
Así, las excelentes instalaciones de la sociedad en Nigrán y el buen trabajo organizativo del club y de la propia sección de waterpolo han convertido el evento en una referencia en todo el país.
Desde este viernes al domingo, la piscina deportiva al aire libre del Náutico recibirá a clubes de Galicia (CW Coruña Rías Altas, CW As Mariñas, CW Santiago, CW Pontevedra y Waterpolo Lugo), La Rioja (CW Villamediana), País Vasco (CW Easwim de San Sebastián y Deportiva Náutica Portugalete y CDW Urgara Txingudi de Irún), Cataluña (Clínic Wins), Canarias (Club Océano Puerto Cruz) y Portugal (Fluvial Portuense).
En la pileta de 26x15 del Náutico, más de 300 deportistas y veintitrés equipos (cuatro del Náutico) competirán en formato de liguilla clasificatoria para dar paso posterior a los clubes en un evento que se desarrolla íntegramente en Los Abetos. “Los equipos comen y pernoctan allí”, recordó Luis Vilavedra, entrenador del club anfitrión y también responsable de la sección, amén de ideólogo de esta acción desde hace una docena de años. Durante tres días esperan un total de 56 partidos, con una organización enorme: unos cuarenta voluntarios para que todo funcione como se ha previsto, llegando el domingo a los partidos por las medallas.
Respecto a la edición de 2025 repiten el Fluvial Portuense, el Clínic Wins de Girona y el Easwim donostiarra, además de varios gallegos, mientras que el propio Náutico defiende su doblete de doce meses atrás, cuando ganó al Waterpolo Sestao en infantiles (5-3) y en cadetes (10-9).
“Asistí el año pasado por vez primera y me sorprendió que con equipos tan potentes el torneo tenga ese ambiente tan familiar y de camaradería”, reconoció Tone Pérez en su intervención. María Gramary, la directiva responsable de los deportes de piscina -empezó colaborando como voluntaria en este evento años atrás-, afirmó que el empeño de la junta es “seguir impulsando el torneo”, mientras que Vilavedra confirmó que esta competición está “creciendo año a año”.
Para cerrar la rueda de prensa, Daniel Benavides, jefe provincial de Deportes de la Xunta, valoró el carácter internacional del torneo (“no es fácil celebrar nueve ediciones de un campeonato a nivel internacional”) e incidió en que “el carácter polideportivo” del Náutico le permite “ser el club de base con más puntuación” para la Xunta.
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