El Náutico reúne 23 equipos en su torneo internacional

El Real Club Náutico de Vigo será anfitrión, por tercer verano consecutivo, del Torneo Internacional RCNV, que celebra su novena edición. Iniciado en 2014 en la finca de A Barcalleira, con paréntesis en 2017, durante la pandemia (2020 y 2021) y en 2023, el club que preside Tone Pérez le ha devuelto la continuidad necesaria a este campeonato mixto para las categorías infantil (Sub-14) y cadete (Sub-16).

Así, las excelentes instalaciones de la sociedad en Nigrán y el buen trabajo organizativo del club y de la propia sección de waterpolo han convertido el evento en una referencia en todo el país.

Desde este viernes al domingo, la piscina deportiva al aire libre del Náutico recibirá a clubes de Galicia (CW Coruña Rías Altas, CW As Mariñas, CW Santiago, CW Pontevedra y Waterpolo Lugo), La Rioja (CW Villamediana), País Vasco (CW Easwim de San Sebastián y Deportiva Náutica Portugalete y CDW Urgara Txingudi de Irún), Cataluña (Clínic Wins), Canarias (Club Océano Puerto Cruz) y Portugal (Fluvial Portuense).

En la pileta de 26x15 del Náutico, más de 300 deportistas y veintitrés equipos (cuatro del Náutico) competirán en formato de liguilla clasificatoria para dar paso posterior a los clubes en un evento que se desarrolla íntegramente en Los Abetos. “Los equipos comen y pernoctan allí”, recordó Luis Vilavedra, entrenador del club anfitrión y también responsable de la sección, amén de ideólogo de esta acción desde hace una docena de años. Durante tres días esperan un total de 56 partidos, con una organización enorme: unos cuarenta voluntarios para que todo funcione como se ha previsto, llegando el domingo a los partidos por las medallas.

Respecto a la edición de 2025 repiten el Fluvial Portuense, el Clínic Wins de Girona y el Easwim donostiarra, además de varios gallegos, mientras que el propio Náutico defiende su doblete de doce meses atrás, cuando ganó al Waterpolo Sestao en infantiles (5-3) y en cadetes (10-9).

“Asistí el año pasado por vez primera y me sorprendió que con equipos tan potentes el torneo tenga ese ambiente tan familiar y de camaradería”, reconoció Tone Pérez en su intervención. María Gramary, la directiva responsable de los deportes de piscina -empezó colaborando como voluntaria en este evento años atrás-, afirmó que el empeño de la junta es “seguir impulsando el torneo”, mientras que Vilavedra confirmó que esta competición está “creciendo año a año”.

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Para cerrar la rueda de prensa, Daniel Benavides, jefe provincial de Deportes de la Xunta, valoró el carácter internacional del torneo (“no es fácil celebrar nueve ediciones de un campeonato a nivel internacional”) e incidió en que “el carácter polideportivo” del Náutico le permite “ser el club de base con más puntuación” para la Xunta.