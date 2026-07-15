El gripo de euforia de Nico Williams tras noquear a Francia: «Vamos carallo»

Sonó el pitido final y se desató la euforia: sobre el césped y en las gradas del estadio de Dallas, y en cualquier punto del mundo donde hubiese afición española. El banquillo de La Roja saltó al campo como una exhalación a celebrar la contundente victoria contra Francia que la sitúa a una final de la segunda estrella. Futbolistas y equipo técnico, pletóricos, recorrían el campo abranzándose, felicitándose, compartiendo el triunfo con su hinchada... «¡Vamos!» fue la consigna más repetida por los jugadores en su celebración, captada por los responsables de prensa de la federación española a pie de campo. Entre los gritos de júbilo sorprende el lanzado a cámara por Nico Williams: «¡Vamos carallo!»

«Han sido mejores que nosotros», «nos han superado», «técnicamente no estuvimos a la altura de una semifinal de un Mundial»... algunas de las declaraciones de los internacionales galos tras ver cómo se les escapaba su tercera final en un Mundial de forma consecutiva.

La admiración por el juego de España trasciende todas las fronteras y es objeto de elogios generalizados en medios generalistas y deportivos de Italia, Portugal, Alemania, Argentina y Brasil, entre otros, en los que se coincide en destacar el dominio exhibido por el conjunto español, su capacidad para neutralizar a futbolistas como Mbappé o Dembélé y el potente nivel colectivo mostrado durante todo el campeonato.

Y la explicación, el plan de Luis de la Fuente, que resumió en una frase tras acabar el encuentro. «Nos enfrentábamos a unas de las mejores selecciones del mundo, pero enfrente tenían al mejor equipo», declaró.

El partido logró una audiencia de 14,6 millones de espectadores y se convierte en el más visto de la selección española en la historia de los mundiales, sólo por detrás de la prórroga de la final del Mundial de 2010, que ganó España.

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La esperada final se disputará el próximo domingo, día 19 de julio, en Nueva York, en el MetLife Stadium, con capacidad de 82.500 espectadores. El rival, Argentina o Inglaterra se decidirá esta noche.