Palangreros Guardeses presenta el II Gran Premio Ciclista Orpagu

Ya hay fecha, ya hay cartel y ya hay padrino. La Organización de Palangreros Guardeses (Orpagu), la mayor organización de palangre de superficie de Europa, junto al Team Oiense, ha presentado el II Gran Premio Ciclista Orpagu, una prueba que se disputará el 25 de julio a las tres de la tarde en el circuito urbano de A Sangriña. Coincide de lleno con la Fiesta del Pez Espada, por lo que la localidad estará ya de por sí a rebosar.

Pusieron rostro al evento el vicepresidente de Orpagu, Antolín Verde, y la directora de la entidad, Juana Parada, así como el concejal de Deportes y Cultura de A Guarda, Celso Fariñas. A su lado, un nombre que en A Guarda y en media Galicia suena con solo pronunciarlo: Álvaro Pino. El ciclista de Ponteareas ganó la Vuelta a España en 1986. Y nadie se la regaló. Por detrás dejó a Robert Millar, Sean Kelly y Pedro Delgado. La ocasión, además, encaja a la perfección: en 2026 se cumplen cuarenta años de aquella victoria. Quiso asistir a la presentación, después de que el año pasado no pudiese hacerlo, y sumarse al evento.

foto de familia de la presentación en la sede de Orpagu. / Orpagu

La carrera puntúa para la Copa Critérium y se disputará en un circuito urbano de 1.100 metros. En la organización deportiva colabora el Team Ourense. Competirá prácticamente todo el que pedalea: Promesas, Principiantes, Alevines, Infantiles, Cadetes, categoría Inclusiva, Féminas, Júniors, Másters, Élite y Sub-23. Desde niños y niñas de siete años hasta corredores de élite. Nadie queda fuera, porque esa es la razón de ser de esta fiesta deportiva.