La FIFA rompe las normas para la final del Mundial: habrá un descanso inaudito de 30 minutos

Más lío en el Mundial y esta vez puede afectar claramente a España. La FIFA cambiará las normas estrictas de un partido de fútbol para que el descanso en la final de la competición se prolongue mucho más de lo previsto. El máximo organismo futbolístico ha organizado un gran show en la previa del encuentro, pero sobre todo durante el descanso, lo que prolongará más tiempo de lo que procede el tiempo de los futbolistas de los vestuarios. A pesar de que no se ha querido confirmar oficialmente, la FIFA cambiará la norma y está previsto un descanso de unos 25 a 30 minutos para montar un gran show con cantantes que variará la rutina habitual de los jugadores, algo que no ha gustado especialmente a España.

Según confirmó 'The Times', el espectáculo contará con artistas de la talla de Justin Bieber, Shakira, Madonna, BTS, Burna Boy o Coldplay. Cantantes que se repartirán entre el show previo al encuentro, que también podría hacer variar la rutina del calentamiento, y en el descanso. 'The Times' deja claro que el colegiado designado para el encuentro debe aprobar la prolongación en tiempo del descanso con algún argumento, aunque queda claro que la FIFA lo tiene todo atado en un caso insólito en el mundo del fútbol.

En la pasada edición del Mundial de clubs, la FIFA ya organizó un show que hizo durar 24 minutos el tiempo de descanso y que fue muy criticado no tan solo por los espectadores sino sobre todo por los dos clubs, Chelsea y PSG, que participaban en el encuentro. Pese a todo, aquel encuentro estaba decidido prácticamente en la media parte, ya que los londinenses ya ganaban por tres goles a cero.

El director de operaciones del Mundial, Heimo Schirgi, reconoció que se va a organizar un gran event: "Siguiendo el espíritu de las ceremonias de apertura, que dieron la bienvenida al mundo en el mayor escenario en Canadá, México y Estados Unidos, la ceremonia de clausura cerrará el círculo del Mundial 2026 a través de la música, la cultura y el fútbol, antes de que arranque el esperado partido que coronará a los campeones de este torneo histórico".

España suele dar mucho ritmo a los encuentros, con grandes posesiones de balón que cansan al rival. El hecho de que el descanso sea mucho mayor podría influir en el resultado final y también en los cambios a realizar durante el partido, ya que los futbolistas gozarán de mucho más tiempo para recuperar en un claro incumpliento de la normativa futbolística. En los próximos días, la FIFA explicará con detalle todo este evento y el cambio de normativa, que seguro que levanta tanta polémica como las pausas de hidratación, que están alargando mucho los encuentros pero son muy favorables económicamente para la FIFA porque dan opción a la entrada de anunciantes.

Fuente: Sport