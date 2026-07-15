Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
⚽Victoria de EspañaCondena hermano Pedro SánchezVivienda GaliciaPraza de España VigoMatrícula universidad
instagramlinkedin

Ciclismo

La etapa 11 del Tour de Francia, en directo | Vichy - Nevers

Los 161,3 kilómetros discurren por carreteras planas y poco técnicas, con apenas dos puertos de cuarta categoría

Tadej Pogacar continúa liderando el Tour de Francia.

Tadej Pogacar continúa liderando el Tour de Francia. / A.S.O.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

Superado el Macizo Central y la batalla que acarreó entre los favoritos para la general, el Tour de Francia regresará este miércoles a una etapa de transición diseñada para una llegada al esprint.

Los 161,3 kilómetros entre Vichy y Nevers discurren por carreteras planas y poco técnicas, con apenas dos puertos de cuarta categoría que no deben de impedir que los equipos de los llegadores controlen la carrera para una batalla masiva. De confirmarse, sería el cuarto esprint de esta edición, tras las victorias del neerlandés Olav Kooij en Pau y las del belga Tim Merlier en Burdeos y Bergerac.

Noticias relacionadas y más

Puede ser la primera de las dos oportunidades que tengan a su alcance los llegadores esta semana y una de las últimas que se perfila para ellos en el horizonte camino de París.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El gobierno de Cangas no dudará en enviar a la Policía Local si los vendedores del mercadillo vuelven a retrasar su marcha
  2. Grave imprudencia en Gondomar: interceptan a un niño de 10 años conduciendo una moto con su padre
  3. Muere un joven de Madrid tras impactar contra una furgoneta en Ourense
  4. El Sepe identifica cuáles son los empleos con más tirón y prevé que Galicia incorpore 16.000 nuevos cotizantes al año hasta 2028
  5. El mercadillo de Cangas cerró hoy a su hora entre lamentos de los comerciantes
  6. Los padres de la alumna con sumas erróneas en la nota de la PAU tras las revisiones denuncian «indefensión»: la corrección de la CiUG llega tras cerrar el primer llamamiento en varias comunidades
  7. Sufre una vía de agua al chocar con una batea y acaba varado en la playa de Barra
  8. La tormenta destrozó campos de cultivo, huertas y techos de explotaciones en Brandomés y Obra

La etapa 11 del Tour de Francia, en directo | Vichy - Nevers

La etapa 11 del Tour de Francia, en directo | Vichy - Nevers

Intervenidas 246 cajetillas de tabaco de contrabando en un control en Salvaterra do Miño

Intervenidas 246 cajetillas de tabaco de contrabando en un control en Salvaterra do Miño

Heineken España innova con lanzamientos en los segmentos de mayor crecimiento

Heineken España innova con lanzamientos en los segmentos de mayor crecimiento

El modelo de chiringuito de playa sostenible e integrado en el paisaje de Galicia no despierta mucho interés

El modelo de chiringuito de playa sostenible e integrado en el paisaje de Galicia no despierta mucho interés

La búsqueda de la vecina de Vigo María Pereira continúa transcurridos más de 15 días sin nuevas pistas

La búsqueda de la vecina de Vigo María Pereira continúa transcurridos más de 15 días sin nuevas pistas

El Bribon y el Titia, del Náutico de Sanxenxo, desafían a la élite mundial de los 6 Metros en el lago Lemán

El Bribon y el Titia, del Náutico de Sanxenxo, desafían a la élite mundial de los 6 Metros en el lago Lemán

O BNG de Vigo urxe un plan de control e inspección das vivendas turísticas: «Hai un aumento insoportábel»

O BNG de Vigo urxe un plan de control e inspección das vivendas turísticas: «Hai un aumento insoportábel»

Nova etapa en Galaxia: estrea de sede en Vigo con Tamara Andrés como primeira muller responsable de Edicións

Nova etapa en Galaxia: estrea de sede en Vigo con Tamara Andrés como primeira muller responsable de Edicións
Tracking Pixel Contents