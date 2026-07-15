Ciclismo
La etapa 11 del Tour de Francia, en directo | Vichy - Nevers
Los 161,3 kilómetros discurren por carreteras planas y poco técnicas, con apenas dos puertos de cuarta categoría
Redacción
Superado el Macizo Central y la batalla que acarreó entre los favoritos para la general, el Tour de Francia regresará este miércoles a una etapa de transición diseñada para una llegada al esprint.
Los 161,3 kilómetros entre Vichy y Nevers discurren por carreteras planas y poco técnicas, con apenas dos puertos de cuarta categoría que no deben de impedir que los equipos de los llegadores controlen la carrera para una batalla masiva. De confirmarse, sería el cuarto esprint de esta edición, tras las victorias del neerlandés Olav Kooij en Pau y las del belga Tim Merlier en Burdeos y Bergerac.
Puede ser la primera de las dos oportunidades que tengan a su alcance los llegadores esta semana y una de las últimas que se perfila para ellos en el horizonte camino de París.
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