"Somos el mejor equipo del mundo y vamos a jugar el partido más importante de nuestras vidas"

España jugará su segunda final del Mundial. De hecho, la selección viajará hoy miércoles a Nueva York/New Jersey desde Dallas a las 17:00 horas, en una jornada de descanso y recuperación para los de Luis de la Fuente. En esa final, además de poder repetir el título de 2010 y bordar la segunda estrella en la camiseta, podrán batir un récord mundial ante el ganador del Argentina-Inglaterra. Porque el triunfo ante Francia supuso encadenar 37 partidos sin encajar una derrota (28 victorias y 9 empates), igualando la racha invicta más larga lograda por una selección europea en la historia. La tenía Italia con 37 partidos, entre octubre de 2018 y septiembre de 2021, y ahora le iguala la España de Luis de la Fuente.

Mbappé, hundido

Rodri, el capitán español y el que más corrió durante la semifinal con 12,51 kilómetros, fue categórico en la zona mixta: "Hoy se ha hecho el partido más completo de todo el torneo. Hemos anulado al rival y lo hemos llevado a nuestro terreno. El equipo ha estado sensacional. Sobre todo sin balón y la gente que ha entrado después ha estado también impresionante. Ahora hay que descansar y recuperar bien porque vamos a jugar el partido más importante de nuestras vidas". Su compatriota Thierry Henry se rendía al juego español como comentarista: "Da igual si juega Baena o Nico Williams, los españoles saben lo que necesita cada jugada desde que tenían nueve años. Y la pelota vuela de los pies de un jugador a otro buscando los espacios.

Enfrente, un Kylian Mbappé desolado que admitía la superioridad española. "Les dejamos marcar el ritmo. Siempre nos encontramos tres contra dos en el mediocampo y contra España es complicado. Fabián y Rodri tuvieron mucho tiempo para jugar. Necesitábamos jugar uno contra uno, obligarlos a correr porque son un equipo al que no le gusta correr sin balón. Cuando recuperábamos el balón, técnicamente, los primeros pases no estaban a la altura de una semifinal de un Mundial. No jugamos el partido que queríamos, ni tácticamente, ni técnicamente. España se mantuvo fiel a su plan de juego: un equipo al que le gusta controlar la posesión y dictar el ritmo". Y concluía confesando que "era un sueño para nosotros llegar a la final. Hay una enorme decepción. No puedo expresarlo con palabras. Tendremos que recuperarnos, tomarnos unas vacaciones y seguir adelante. El fútbol no espera a nadie".

En las gradas del Dallas Stadium Javier Bardem y el chef José Andrés celebraban el triunfo español. El actor apuntaba que "en Los Ángeles fue un thriller, ahora es una película de emoción absoluta y ahora ¡a por NUEVA YORK!". No eran los únicos porque se produjo un curioso 'crossover' entre Ana Botín, presidenta del Banco Santander, que le pedía una foto al influencer IShowSpeed, a quien le presentaba a Juan Roig, presidente de Mercadona. Dos desconocidos para el estadounidense. El cantante Alejandro Sanz presumía de la victoria poniendo el foco en lo siguiente: "No es ganar, es la manera de ganar". Y José Mourinho, en su segundo día de pretemporada en Valdebebas, lo veía rodeado de su nuevo staff. Y hasta la Familia Real lo veía reunida en El Pardo ante la televisión luciendo las camisetas blancas que vestían los jugadores y que tan buena acogida han tenido entre los aficionados.

Lamine y Porro, tocados

Lamine Yamal y Pedro Porro concluían el partido con sobrecargas y algunos golpes, porque el extremo azulgrana era muy castigado. Sin embargo, De la Fuente restaba importancia a esto: "Veremos mañana, pero tenemos días para que se recuperen". Porro, que fue el MVP del partido tras marcar su segundo gol del Mundial, confesaba a Pepe Reina que "ayer me puse el Informe Robinson de 2010 para motivarme. Fuisteis un ejemplo para todos los que estamos aquí ahora". El lateral estaba exultante: "Es un sueño hecho realidad, la verdad que ni en mis mejores sueños. Estoy muy feliz por la actitud del equipo desde el principio. Hemos hecho todo lo que teníamos que hacer. Era una selección muy difícil. Esto es del equipo, dar la enhorabuena a todos. Sabíamos que tener el balón nos acercaría a la final". Y hablaba de su estado físico: "Vamos a ver si estoy para jugar. Ahora mismo te diría que estoy muerto. A recuperarse".

Los jugadores en la charla previa a la semifinal ante Francia en el vestuario. / RFEF

El punto más amargo lo ponía Didier Deschamps y el director de comunicación francés, que enfadado por la derrota se negaba a que el seleccionador respondiese en español e invitaba a los periodistas españoles a que preguntasen al árbitro. Hasta el propio Deschamps acabó señalando al colegiado salvadoreño, incapaz de admitir el 'baño' que había recibido de De la Fuente: "Si digo algo del árbitro pareceré un llorón porque perdimos. Pero pregunto si el árbitro estuvo a la altura de arbitrar una semifinal. Está el penalti de Digne, pero no es solo eso. Se suma todo lo demás. Háganse la pregunta ustedes mismos". Era mucho más categórico Cherki: "Nos han vencido técnicamente, tácticamente, en los duelos. Nos hemos sentido muy impotentes en el campo. Hoy España ha jugado como ha querido y nosotros, no".

Luis de la Fuente, más elegante, revelaba lo que habló con los jugadores antes del partido en el vestuario: "Habíamos dicho que nos enfrentaríamos a probablemente a la selección con los mejores jugadores del mundo. Pero ellos se iban a enfrentar al mejor equipo del mundo. Y en esta semifinal nuestro equipo hizo que lo difícil pareciera fácil. Es difícil expresar lo que sentimos, pero es felicidad. Este grupo de jugadores es excepcional. Todavía nos queda un paso por dar. Se ha acumulado mucha tensión. Estar en la final es una gran responsabilidad, es un lujo. Tenemos que asimilarlo todo".

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Y acababa el repaso con la aparición de Mikel Oyarzabal, que abría el marcador anotando su quinto gol en este Mundial: "Cuando eres pequeño y ves un Mundial nunca te imaginas estar donde estás hoy. Sabíamos que iba a ser complicado. Ellos con espacio y campo por delante te pueden generar peligro. Pero sabíamos que si teníamos balón y paciencia, generaríamos peligro". El realista concluía advirtiendo "solo queda uno. Estar aquí 50 días es complicado, pero el ambiente es excepcional". La noche más dulce de la historia de una generación a la que le costó dormir esta noche mientras soñaba con la segunda estrella que ya está rozando.