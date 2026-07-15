El Celta Femxa Zorka conoce su hoja de ruta

La Federación Española de Baloncesto ha publicado el calendario de la LF Endesa, en la que participará el Celta Femxa Zorka. La competición se iniciará el próximo 3 de octubre, con el equipo entrenado por Cristina Cantero recibiendo en el pabellón de Navia al Gernika Bizkaia. El miércoles 21 de abril de 2027 se jugará la última jornada del campeonato, con un derbi en el pabellón de Navia entre el Celta Femxa Zorka y el Baxi Ferrol.

Los compromisos europeos e internacionales de clubes han obligado a la Federación a encajar el calendario de la mejor forma posible, aunque queda un poco extraño. Así, en el mes de octubre se jugarán seis jornadas. Habrá doble jornada, el 9 Mirai Euskotren-Celta Femxa Zorka; y dos días después, el 11, Celta Femxa Zorka-Casademont Zaragoza. En el mes de noviembre solo se disputarán tres jornadas, saltando el fin de semana del 14. El mes de diciembre vuelve a ser completo, con seis partidos. Habrá jornada los días 5, 9, 13, 19, 22 y 29.

Fechas de los cuatro derbis

El año nuevo arrancará con cinco partidos en enero, los días 3, 9, 16, 23 y 30. En febrero solamente habrá tres jornadas, saltando el fin de semana del 13. En marzo habrá jornada el miércoles 17 y no el último fin de semana del mes. La competición finalizará en abril con tres jornadas.

En lo que a los derbis se refiere, en la primera vuelta se jugarán seguidos, el 22 de diciembre el Baxi Ferrol-Celta Femxa Zorka; y el 29 el Celta Femxa Zorka-Ensino. En la segunda vuelta el Ensino-Celta Femxa Zorka se jugará el 20 de marzo y en la última jornada, el 21 de diciembre, el Celta Femxa Zorka-Ensino.