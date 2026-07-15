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Izan González, nuevo fichaje del Coruxo

El atacante, de 28 años, cuenta con una amplia experiencia en equipos madrileños

Anuncio del fichaje de Izan González.

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Raúl Rodríguez

Poco a poco la plantilla del Coruxo de la próxima temporada sigue completándose y Javi Pereira ya cuenta con diecinueve efectos. El club ha hecho pública la llegada de Izan González, de 28 años y que procede del Alcalá. Formado en el fútbol madrileño, es la primera vez que sale de la comunidad tras haber militado en equipos como el Alcobendas, Tres Cantos, San Fernando, Complutense o Torrejón. Acumula una amplia experiencia en la categoría, disputando la temporada pasada el play off de ascenso a Primera.

La lista también cuenta con la renovación del central Juan Rodríguez, canterano del club y de 24 años que regresó la temporada pasada procedente del Tarazona. La pasada campaña jugó 25 partidos, marcando un gol, y con un promedio de 72 minutos por partido. La semana que viene todos los jugadores tendrán que estar en Vigo, ya que están citados el miércoles día 22 para realizar el primer entrenamiento en las instalaciones de Fragoselo.

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