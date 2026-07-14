Las superestrellas de Francia se frustran ante España: "Están rotos"

En el día de la fiesta nacional de Francia, sus superestrellas actuaron como si, efectivamente, fuera un día no laborable. El resto del equipo, igual. Tan elogiada a lo largo del torneo y tan reducida en su tercera semifinal consecutiva de Mundial. La España coral escondió el balón y la Francia de la opulencia ofensiva se quedó desorientada y sin balas.

Mbappé se estancó en posiciones de fuera de juego. Dembélé tocó el balón con la imprecisión de los años de azulgrana. Olisé se dejó la inspiración aparcada en algún garaje de Múnich. Y Barcola, que obtuvo el favor de Deschamps de ser titular en lugar de Doué, chapoteó sin gracia en lugar de deslizarse con su verticalidad habitual. Doué, cuando salió, tampoco asustó a nadie. Ni Cherki, el malabarista del Manchester City.

Dembélé con Cururella y Baena durante el partido de semifinal entre España y Francia. / Carlos Ramírez / EFE

Ni un tiro a puerta en la primera parte de Francia. Y tres en la segunda, uno de ellos sin apenas ángulo y los otros dos cuando no había ya nada que hacer. No hay datos más elocuentes que esos para exponer la decepción de su actuación como fuerza de ataque. No estuvieron los delanteros a la altura de su reputación. Posiblemente fue el día en que echaron de menos un centro del campo mejor surtido. No lo habían necesitado hasta ahora en el Mundial. Les habia bastado con algunos bufidos.

Les faltaron líneas de pase, carecieron de balones en profundidad, maniobraron en la oscuridad. En conjunto, no supieron cómo poner a temblar la tierra bajo los pies de la estructura española, tan tremendamente sólida como todo el campeonato. En el duelo entre el ataque más poderoso y la defensa más resistente, no hubo color. "No estuvimos del todo finos y fuimos menos peligrosos en ataque de lo que podríamos haber sido, con algunos errores técnicos y pases que habrían podido generar ocasiones. Hay que aceptarlo", admitió Deschamps.

"Los jugadores están rotos"

Mbappé, el líder de lo que se preveía una jauría de colmillos afilados, se vio empequeñecido entre Curbasí y Laporte. Una pareja de una firmeza a prueba de superestrellas. Después de ocho goles, el delantero del Madrid se quedó en blanco y su sequía de títulos se prolonga. Y Dembélé perdió cualquier posibilidad de reeditar el Balón de Oro con una actuación muy pobre. Pareció pasarse el partido como dudando entre moverse por la banda o por el medio. España desconectó su conexión con Olisé y Mbappé. Y remató mejor: dos disparos, dos goles.

Mbappé se lamenta durante el partido ante España. / EFE

Deschamps, en sus 14 años al frente de la selección gala, había conseguido plantarse en tres semifinales consecutivas. Iba a por su tercera final. Tenía buenas cartas. No las supo jugar y no se despidió como quería de su cargo. Sí, todo apunta a que dejará el sitio a otro, seguramente Zinedine Zidane. Un cierre frustante. En los últimos tres enfrentamientos, el combinado español ha conseguido doblegarle el brazo.

Solo le queda el partido del tercer y cuarto puesto. A falta de este último encuentro, se irá con 182 encuentros en la dirección, con 119 victorias, 35 empates y solo 28 derrotas. Un Mundial y una Nations League como balance de una era exitosa de final amargo. "Hay mucha decepción. Los jugadores están rotos. Teníamos grandes aspiraciones. Hoy estuvimos un escalón por debajo de nuestro nivel. Tuvimos delante un equipo que dominó el partido. Al final, la culpa es nuestra", admitió el seleccionador francés, poco satisfecho con el árbitro salvadoreño, Iván Barton. "¿Tiene el árbitro el nivel necesario para dirigir una semifinal de la Copa del Mundo?", preguntó retóricamente.