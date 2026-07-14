Polémica racista
Lamine Yamal responde a Rajoy: "El fútbol si sirve para algo es para integrar"
Francia redobla las críticas a Rajoy por sus comentarios sobre la selección: "Es una estupidez, racismo o las dos cosas"
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Redacción
El español Lamine Yamal afirmó que "si el fútbol sirve para algo es para integrar" y que tanto las selecciones de España y de Francia son un buen ejemplo de ello.
Lamine Yamal contestó de esta forma al comentario del expresidente español Mariano Rajoy, que afirmó que en la selección francesa había pocos jugadores de Francia.
"Yo creo que mañana vamos a jugar un partido muy importante y no hay espacio para eso, pero si el fútbol sirve para algo es para integrar en la sociedad y si hay dos equipos que dan ejemplo son Francia y España, pero en el fútbol no hay espacio para hablar de eso", indicó.
Fuente: El Periódico
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