La fiesta mundialista se desató en Vigo

Vigo no escapa de la fiebre por la selección española de Luis de la Fuente. Y ayer lo demostró con un seguimiento masivo de la exhibición futbolística que brindó el combinado estatal ante Francia en las semifinales de la Copa del Mundo. El brillante pase a la segunda final de la historia de España estuvo secundado por miles y miles de personas en la ciudad.

Castrelos comandó el seguimiento, con el auditorio lleno hasta los topes. La pantalla gigante instalada por el Concello congregó a 15.000 personas entre las gradas y el foso, en el que estuvo presente el futbolista vigués Iago Falque, sentado entre su madre, la teniente de alcalde Carmela Silva, y el regidor Abel Caballero. Todos ellos participaron del sensacional partido de España, que no dio opción alguna a Francia sobre el terreno de juego ni al sufrimiento de los espectadores que siguieron el choque con absoluta tranquilidad. Nada más que disfrutar.

Pero la afluencia no se quedó en el parque. Una nutrida cantidad de personas acudió a la Praza da Estrela, donde, esta vez sí, la pantalla gigante de la Deputación de Pontevedra entró en funcionamiento. Igual que en Castrelos, el ambiente fue de lo más lúdico y festivo, amparado en el magnífico encuentro que disputaron los internaciones de Luis de la Fuente.

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Ambos puntos neurálgicos fueron la punta de lanza del seguimiento a la selección española en Vigo. Pero no los únicos. Muchos bares se llenaron para seguir un encuentro, que también se vivió de forma masiva en las casas, con grupos de amigos y familias. Lo necesario para disfrutar en la mejor compañía de un hito histórico. Un poder de convocatoria que será aún mayor el domingo con la final.