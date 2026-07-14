El céltico Xoel Franco se presenta a Europa; capaz de todo en el 1.500 sub-18

«El nivel es altísimo», anticipa Manu Ageitos. Su pupilo Xoel Franco compite esta semana en el 1.500 del Campeonato de Europa Sub 18. El estreno del vigués en el gran escenario internacional. Un momento que quizá se recuerde como significativo en el futuro, si todas las expectativas que genera se van confirmado a lo largo de su trayectoria. En lo inmediato, las marcas, referencia ineludible y teóricamente fiable en el atletismo, le adjudican relativas opciones a Xoel, juvenil de primer año (nacido en 2010) según la antigua denominación y menor que la mayoría de sus rivales. Progresión y polivalencia alimentan su ambición. «Podemos realizar un buen papel», sentencia Ageitos.

Los dos, con el entrenador también dentro de la estructura federativa, han viajado juntos a Rieti. El Europeo se inicia hoy en este ombligo de la península trasalpina. Xoel tendrá tiempo de aclimatarse. Las semifinales de 1.500 se han programado el viernes a partir de las 19:50. La final, el domingo a las 19:55.

Participar en la jornada de clausura constituye el primer objetivo. Se clasifican doce; los seis primeros de cada serie, sin considerar los cronos. Xoel figuran en el escalafón continental de su edad con el decimonoveno mejor tiempo: el 3:51.34 logrado en la pista avilesina Yago Lamela el 23 de abril.

Xoen Franco, durante un entrenamiento en Balaídos. / Marta G. Brea

La realidad objetiva es otra. Xoel ha llegado a correr en 3.46. A seis segundos del inglés Freddie Rowe (3:40.26) y sólo por detrás también del alzireño Álex Sangil (3:43.28) y del italiano Federico Giardiello (3:45.73). «El líder es un rival muy duro. Pero vamos con muchas ganas de hacerlo muy bien. ¿Por qué no pelear por las medallas?», se pregunta Ageitos.

La referencia de Sangil incrementa el optimismo. Xoel, que se formó en el Beade a las órdenes de Fito Fernández y se mudó al Celta el pasado verano, concluye en Rieti una temporada gloriosa. Lo constata el doblete español, en short track y al aire libre. Y en ambas ocasiones, tanto en Antequera en marzo como en Castellón hace apenas diez días, venció al levantino con autoridad.

«Está muy fuerte y muy rápido»

El adolescente olívico sustenta su candidatura sobre su versatilidad. Es capaz de sostenerse al galope más frenético. Pero igualmente y sobre todo de golpear en una carrera táctica gracias a su imponente cambio de ritmo. Según las tablas, es lo que le conviene en este caso si aspira al podio y a tal conveniencia atiende el plan que ha diseñado Ageitos, siempre acomodable a la realidad que se genere tras el pistoletazo.

«Hay que pasar la semifinal. Habrá que estar muy atentos y cuando salga la start list, ver los rivales en la serie», analiza el entrenador, que propone «ir siempre bien colocado y no quedarse encerrado para poder salir y atacar en la parte final de la carrera sin ningún problema». Añade: «Si pasa, habrá que ver quiénes son los doce y ahí decidiremos. Pero confiamos mucho en el final. Nos gusta una carrera lenta. Xoel está muy fuerte y muy rápido».