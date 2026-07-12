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En el embalse de Ullibarri-Gamboa

Muere un triatleta en el Ironman de Vitoria durante la prueba de nado

Las primeras pesquisas apuntan a que habría podido sufrir una parada cardiaca

Una imagen de archivo del pantano de Ullibarri-Gamboa.

Una imagen de archivo del pantano de Ullibarri-Gamboa. / L. Rico / EFE

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EFE

Vitoria

Uno de los triatletas que participaba en el Ironman de Vitoria que se celebra este domingo ha fallecido durante la prueba de nado en el embalse de Ullibarri-Gamboa, al parecer a causa de una parada cardíaca, han confirmado fuentes de la organización.

El atleta fue rescatado del embalse por personal de emergencias que le atendió en el lugar e intentó reanimarle sin éxito. La organización ha declinado ofrecer más detalles sobre el fallecido por "respeto al atleta y su familia" y ha trasladado sus condolencias a sus allegados.

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Más de 3.000 atletas participan en el Ironman, en las dos modalidades de distintas distancias, la completa (3,8 kilómetros de natación, 180 en bicicleta y 42,2 kilómetros de carrera a pie) y la media (1,9 km a nado, 90 en bici y 21 a pie).

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