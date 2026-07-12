Mikel Merino, la buena sombra

Tiene la extraña puntualidad de los héroes antiguos. Sale al campo casi sin hacer ruido, en eso que la noche se está acabando y los demás empiezan a mirar el reloj. Aparece cuando la batalla se encamina a los momentos decisivos, cuando otros soldados parecen haber agotado las fuerzas, cuando el miedo comienza a sentarse junto a los hombres. Entonces llega él.

El fútbol nos depara jugadores que tienen estrella y otros que tienen sombra. La estrella ilumina. La sombra protege. Mikel Merino tiene una buena sombra, larga y silenciosa, una de esas, bajo las que los equipos descansan cuando se presagia una cierta adversidad.

Virgilio, al cantar la piedad y el destino en La Eneida, dejó escrito: “Cada uno sufre su propio destino, pero el valor nos hace iguales a los dioses”. Merino no busca la divinidad del foco ni el aplauso fácil; prefiere el peso del deber, la carga noble del héroe clásico que, como Eneas portando a su padre Anquises sobre los hombros mientras Troya ardía, sabe que el futuro se construye sobre el respeto sagrado a las raíces.

Para entender el vuelo del centrocampista hay que regresar a la arcilla primordial, al norte de viento y sementera. A su Navarra natal, al viejo Tajonar y al Osasuna de los esfuerzos sagrados, donde se aprende que el fútbol es un oficio de labriegos antes que de prestidigitadores. De allí brota esa nobleza navarra, una sobriedad física y moral que sostiene el andamiaje de la Selección Española cuando el horizonte se nubla.

La memoria de Balaídos

Existe una fotografía que es, en sí misma, un territorio de sueños. En el césped de Balaídos, bajo la luz atlántica de Vigo, un Mikel Merino apenas balbuciente descansa en el regazo de su padre, Miguel Merino. El progenitor viste la elástica celeste, sudada, heráldica. El niño mira el mundo con la extrañeza de quien intuye que ese templo verde será, un día, su propio patio de recreo. Aquel abrazo paterno en el estadio gallego no era una simple estampa familiar; era una premonición, la transmisión de un fuego sagrado, el cordón umbilical de una dinastía de futbolistas esculpidos en la piedra del esfuerzo.

“Feliz aquel que conserva un recuerdo piadoso de sus mayores”, decían los clásicos. Merino juega con la memoria en las botas y el linaje en el pecho.

Cazador de instantes eternos

El destino de este jugador con la camiseta nacional no se mide en minutos, sino en la precisión quirúrgica de sus milagros. Hay en su fútbol un sentido de la épica que aparece cuando el abismo acecha.

El bautismo de Stuttgart: Imposible olvidar aquella prórroga agónica frente a Alemania en la Eurocopa. Cuando el partido expiraba y los penaltis parecían una ruleta rusa, Merino, en el minuto 119, se suspendió en el aire germano, detuvo el tiempo y conectó un cabezazo imborrable que congeló el estadio. Su celebración, dando vueltas al banderín de córner, fue el calco exacto de la que firmara su padre tres décadas antes. La historia cerrando su círculo perfecto.

La conquista de Portugal: en Dallas, hace tan solo una semana, en el duelo frente a Portugal donde su irrupción en el área actuó como un bálsamo y una lanza, desbrozando el camino cuando el suelo crujía bajo los pies de la Selección. Era el minuto 91.

La redención de anoche: Y, finalmente, ayer. Otra vez el aroma de la dificultad, otra vez el murmullo de la duda y, de nuevo, apareció allí donde terminan los sistemas, las pizarras y las estadísticas. En el lugar reservado para el instinto. Providencial. Emergiendo entre la niebla del partido para dictar la sentencia de los elegidos. Un gol definitivo, de los que no admiten réplica ni prórroga.

Tres fogonazos en momentos fronterizos. Tres noches en las que un país estuvo a punto de quedarse sin mañana.

La virtud de la espera.

Homero escribió que los dioses envidian a los hombres porque son mortales. Porque cada instante puede ser el último y, por eso mismo, cada instante puede convertirse en eterno. Mikel Merino parece haber entendido ese secreto. Juega como si supiera que el tiempo se acaba, para llegar siempre a tiempo. No necesita ocupar el centro del escenario. Espera entre bambalinas. Observa la batalla. Escucha el ruido. Y cuando el partido empieza a parecerse a una tragedia griega, sale al campo. Entonces sucede: en Stuttgart fue un cabezazo, ante Portugal, otro golpe contra el reloj, ayer un rechace.

Los grandes goles no siempre son hermosos. A veces la belleza consiste simplemente en estar allí.

Aquiles tenía su cólera. Ulises, su astucia. Héctor, el valor de quien sabe que puede perderlo todo. Los héroes del fútbol tienen otros atributos. Un remate. Un desmarque. Una intuición. Esa misteriosa capacidad para presentarse en el lugar exacto cuando el destino anda buscando su protagonista. La fortuna siempre está del lado de los audaces.

Él mismo lo dijo al finalizar el encuentro, a los micrófonos de la Cadena SER: “No hay casualidades. Si me caen oportunidades es que estoy preparado”. Esa es la verdadera condición del héroe. Estar preparado. Saber esperar (¡qué atributo tan gallego!). Y no marcharse nunca del partido.

Noticias relacionadas

Mikel Merino es el futbolista del equilibrio y la resistencia, el hombre que no necesita el ruido porque le basta con la música de sus propias certezas. Pertenece a esa clase de hombres que no reclaman imperios, sino que se limitan a salvarlos. Al final, cuando los focos se apagaron y el eco de los graderíos enmudeció, nos quedó la imagen del navarro flotando en el área, con la buena sombra de su estirpe guardándole las espaldas y el recuerdo de aquel niño que una tarde, en los brazos de su padre en Balaídos, aprendió el misterioso idioma de la eternidad.