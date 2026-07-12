Cabo completa el trabajo

Como cabía esperar Cabo da Cruz se proclamó campeón de la XXXI Bandera Concello de Bueu con todos los honores. Su ventaja de 14 segundos de la regata del sábado se sabía que iba a ser muy difícil de alcanzar por sus más inmediatos adversarios, habida cuenta que la victoria, de acuerdo con la normativa, se la llevaría el equipo que sumara los mejores cronos de sábado y domingo.

Sin embargo, la segunda regata de ayer no fue un paseo de flores y los rojillos de Cabo hubieron de emplearse a fondo, porque Samertolaméu-Oversea, Tirán-Pereira y Mecos, los cuatro finalistas, en una regata admirable, brindaron una prueba de remo intenso. Los cuatro equipos en un mínimo margen de igualdad y con las proas enfiladas y apenas diferencias en el cronómetro, llegaron a la meta con el último suspiro. Cabo da Cruz y Samertolaméu-Oversea se plantaron en la recta final completamente igualados. Pero los arousanos en un último largo, pusieron en pie a los aficionados con una remontada soberbia a la que los de Meira no pudieron restar. Cabo de Cruz consciente de su victoria en la Bandera, cruzaron la meta en un final agónico. Una victoria extraordinaria con diferencia de tres segundos por delante de los de Meira. Un final feliz para los de Cabo de Cruz y una presencia de Samertolaméu-Oversea a apenas un barco de diferencia que les deja a las puertas de mejores rendimientos. Y lo mismo habría que decir de Tirán-Pereira, terceros y Mecos, cuartos. Cuatro equipos con irrefutables aspiraciones a la victoria de la Liga 2026. Quinto se clasificó Bueu-Simei que en la quinta posición sigue manteniendo compromiso para mejorar, luego Mugardos, Cabana-Ferrol, Narón, Cesantes-Rodavigo y Castropol.

Las remeras de Perillo festejan su triunfo ondeando la bandera ganada. | PABLO HERNÁNDEZ GAMARRA

Liga Femenina

Magnífica la regata de las atletas de Salgado-Perillo, que fueron ayer las campeonas de la XI Bandera Femenina Concello de Redondela, manteniendo su imbatibilidad y supremacía en la clasificación general. Tirán-Pereira y Chapela-Wofco quisieron hacerle difícil la victoria y entraron a cuatro y cinco segundos, pero la cadencia de las chicas de Oleiros no dejó resquicio posible para sus adversarias. Luego más atrás, Cabo da Cruz y Amegrove en cuarto y quinto lugar, separados únicamente por centésimas y a continuación, Rianxo, Castropol y Esteirana.

Tercera victoria de las herculinas de Salgado-Perillo y actuación impecable. Su candidatura a la victoria final tiene muy buena salud.

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Por último, en la Liga B celebrada en Chapela sumó un nuevo triunfo Rianxo para seguir líder.