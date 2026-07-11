Vigo pierde la final de balonmano con Vila Nova de Gaia

El balonmano femenino vigués acabó subcampeón de los XVI Xogos do Eixo Atlántico tras perder la final, en el polideportivo de la USC, por 33-26 ante Vila Nova de Gaia, equipo que ya había derrotado a las olívicas en la fase de grupos (28-16).

Las jugadoras entrenadas por Xoel Abalde (UB Lavadores) como técnico principal y Ainhoa Torres (BM Seis do Nadal) mejoraron sus prestaciones respecto al choque del martes, pero no fueron capaces de impedir un nuevo triunfo de las ya tricampeonas de los Xogos. Desde que Vigo participa en el balonmano femenino del Eixo (2022), la selección de la localidad lusa se ha llevado siempre la medalla de oro. El bronce, para Maia a costa de Ribeira tras apretado encuentro (15-14).

En la final, pese a los 9 goles de Belén Silva (BM Seis do Nadal) y los cuatro tantos de Antía Alonso (AD Carballal), seleccionada gallega infantil, el conjunto vigués no pudo tumbar a las defensoras del título. Por Gaia, sus máximas goleadoras: Margarida Marques (7), Carolina Gomes (6) y Margarida Moreira (6). Por las viguesas, además de Silva y Alonso también jugaron Aisha Vázquez, Candela Núñez (2), Carla Aira (1), Daniela Vázquez (3), Daniela Pintos, Lola Fajardo (1), Lola Rivas, María López (2), Noa Varela (1), Sofía Pérez (2), Valeria Estévez (1) y Vega Santana.

El torneo de las infantiles viguesas fue notable, con triunfos en la primera fase frente a Santiago (38-1), Famaliçao (39-10) y Fafe (30-11), para acabar con derrota ante Gaia. En semifinales, victoria contundente frente a Ribeira (24-14).

En estas últimas ediciones han forjado un duelo ya lleno de interés. En Maia 2022, empate a 18 entre ambas formaciones en la fase de grupos, aunque cadetes, pero quedándose fuera Vigo de la final por el golaveraje general y porque no había cruces semifinales. Bronce vigués a costa de Vila Nova de Famaliçao (33-8). Dos años más tarde, en los Xogos de Braga y Famaliçao, Gaia echaba por tierra cualquier opción viguesa en la fase de grupos (24-18).

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La selección viguesa estuvo compuesta por cinco jugadoras de la AD Carballal, cuatro del UB Lavadores, mismo número del BM Seis do Nadal y una del BM Reconquista.