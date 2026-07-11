La etapa 8 del Tour de Francia, en directo | Périgueux - Bergerac

Segundo 'sprint' consecutivo a la vista, tercero de la edición para afrontar la recta final de la primera semana del Tour de Francia, que culminará el domingo en el macizo central. La víspera, los 180,4 kilómetros entre Périgueux y Bergerac se disputarán en el paisaje característico de la Dordoña, muy diferente del de la víspera, pero con toda probabilidad tendrá un desenlace similar al término de una recta de 500 metros en las que las bicicletas cobrarán su máxima velocidad.

Será la tercera llegada masiva de la edición, tregua en la lucha por la general y reposo para los corredores que persiguen escapadas, que tendrán poco que hacer en un perfil totalmente llano, solo jalonado por dos puertos de cuarta categoría que no deben impedir el control de los equipos de los llegadores.

La escapada tendrá que esperar al domingo y la escarpada jornada del macizo central que cerrará la semana, que de nuevo ofrece terreno para aventuras más audaces.