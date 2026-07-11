Chapela vive su primer mal día en Castro Urdiales

Es imposible pensar que un recién ascendido a la Liga ACT iba a transitar por su debut en la élite sin días malos. Y a Chapela le tocó vivir ayer el primero del verano. Nada funcionó en Castro Urdiales para la Arealonga, que luchó a más no poder en una primera tanda con muchas alternativas, pero en la que los beretes terminaron por ceder para ser últimos tras Ares y Santurtzi. En la parte alta de la tabla, Urdaibai se llevó la victoria con Getaria, brillante, en segunda posición y Hondarribia, tercera desde la segunda tanda.

Ese turno intermedio dejó una de las imágenes del día en el campo de regatas cántabro. La Donostiarra, que iba líder, se comió la bolla del primer viraje al iniciar la maniobra antes de tiempo. Un grave error que le costó perder 41 segundos. Todo parecía perdido para la Torrekua. Sin embargo, su furibunda reacción le permitió volar en un último largo antológico que la dejó tercera de su tanda y séptima en la regata. Dicho de otro modo: de no haber perdido ese tiempo, habría ganado la bandera.

Gracias a eso, Urdaibai salió airosa en una tarde perfecta para el bote de Bermeo, que ya está a un punto de Orio en la general, cuarta en la regata de ayer. Tampoco estuvo atinada Zierbena. El equipo del moañés Dani Pérez fue sexto.

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Y es que el traicionero campo de regatas de Castro Urdiales tenía trampas para todos los barcos en una tarde mucho mar. Chapela lo sufrió pese a una excepcional primera ciaboga, que parecía meterla en la lucha por la tanda. Ares, que cuajó su mejor actuación, enganchó entonces una ola para alejarse. Y aunque la Arealonga reaccionó, una extraña maniobra de cambio de calle con rectificación posterior terminó de alejarla de la cabeza.