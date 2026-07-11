Cabo impone su ley en Bueu

Las aguas del puerto de Bueu acogieron ayer dos regatas del calendario 2026 de la competición autonómica. Una de la Liga A -la XXXI Bandera Concello de Bueu- y otra de la B -la II Bandera Praia de Pescadoira-. En la primera categoría, se celebraron dos tandas de cinco tripulaciones con la peculiaridad de que la Bandera se la adjudicará el que sume mejores marcas en las dos regatas de sábado y domingo, porque hoy por la mañana se celebra la segunda jornada en el mismo escenario, con Cabo de Cruz y Tirán-Pereira, con las espadas bien afiladas. Sin olvidar a Mecos y Samertolaméu-Oversea, que les siguen, además de Mugardos y Bueu-Simei quinto y sexto en la general.

Ayer fue una lucha sin tregua entre los favoritos con Cabo mandando en la segunda serie a mitad de recorrido, seguido a dos segundos Tirán y a cuatro por Meira con Mecos a 8 y Bueu a 13. Emoción al límite. No sólo era importante la victoria, sino dejar en el crono alejados, a los aspirantes al triunfo definitivo, que se decide hoy.

Difícil ha puesto el crono la tripulación de Cabo da Cruz que, con una ventaja de 14 segundos para mantener hoy, deja a los oponentes en una situación casi imposible, salvo una auténtica hecatombe esta mañana, sobre las aguas del puerto de Bueu.

En la Liga B, segunda regata del calendario y victoria clara de Salgado-Perillo, que esta vez supo enmendar la plana y superar a Rianxo con una regata bien competida y estudiada. Fue haciendo los mejores parciales, siempre en cabeza, desde la segunda serie dejando en cada palada más diferencia sobre Rianxo, que no le perdía ojo, pero incapaz de restar los seis segundos que le daban superioridad en la recta final. Veinte metros por delante Perillo que Rianxo, pese a su gran trabajo y competencia, no pudo restar a los de Oleiros.

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Por lo demás, el filial de Chapela ganó su tanda para terminar cuarto en la regata. En la general, Rianxo mantiene el liderato con 13 puntos, pero Perillo ya está a solo uno. Puebla, que ayer no estuvo tan fina, se queda a cuatro puntos de la cabeza de la tabla en la segunda categoría autonómica.