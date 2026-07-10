La Travesía Costa Serena espera a cuatrocientos deportistas

Nigrán espera a más de 400 nadadores en la XVI edición de la travesía a nado Costa Serena, que se celebrará el domingo 19 de julio en Praia América con seis recorridos (4 kilómetros, 2,7 kilómetros y 800 metros, relevos 2x400 y los infantiles de 50 y 150 metros).

La travesía contará con la presencia de nadadores de 9 comunidades autónomas (Galicia, País Vasco, Cataluña, Asturias, Madrid, Castilla-León, Canarias, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana) y países como Portugal, Reino Unido, Noruega y Suiza.

A la presentación asistieron el alcalde y el concejal de Deportes de Nigrán, Juan González Pérez y Roberto Garrido Pereira, respectivamente; la responsable de marketing del centro comercial Nasas Nigrán, Lorena Pérez Pintos; la responsable de marketing del concesionario Ángel Leirós Motos, y Beatriz Alvariño, en representación de la organización. Las inscripciones podrán formalizarse hasta el miércoles 15 de julio a las 23:59 horas en la página web de www.magmasports.es. La inscripción incluye: participación en la travesía, camiseta conmemorativa, gorro, balizado, cronometraje electrónico por chip, avituallamiento, seguro, asistencia médica, servicio de masajes, premios, fotografía y participación en el sorteo de material deportivo.

Durante su intervención, Beatriz Alvariño agradeció el apoyo de los patrocinadadores, colaboradores, voluntarios y kayakistas, y destacó la elevada participación un año más de la travesía, que se ha consolidado como la prueba de natación popular con mayor participación de Galicia. Asimismo, resaltó la importante representación de nadadores de Potugal con más de 30 participantes.

Recorridos

El recorrido largo consistirá en un triángulo de 4 kilómetros con salida desde el canal principal de salida y entrada de las embarcaciones de Praia América y llegada enfrente del puesto de Protección Civil de Panxón. En este recorrido, los nadadores deberán bordear la baliza de Cabezo de San Juan, situada a 1,5 kilómetros de distancia, regresar hacia la costa por el lado sur de la playa y recorrer el último kilómetro en paralelo al arenal.

El recorrido de 2,7 km tendrá el mismo punto de salida que la prueba de 4 km. Consistirá en ir hasta el faro de Cabezo de San Juan, bordearlo y regresar al punto de meta por el lado derecho. En la prueba de 800 metros, que se disputará en paralelo a la costa, la salida estará situada también en el canal principal de Praia América y la llegada será en el mismo punto que las pruebas de 4 km y 2,7 km. La prueba de relevos de 2x400 metros consistirá en un triángulo con salida en el lateral derecho de meta. Los nadadores deberán pasar por dos boyas, que deberán dejar a su izquierda.

En este recorrido, los nadadores deberán bordear la baliza de Cabezo de San Juan, situada a 1,5 kilómetros de distancia, regresar hacia la costa por el lado sur de la playa y recorrer el último kilómetro en paralelo al arenal.

La competición de 4 km comenzará a las 11:30 horas, la de 2,7 km a las 11:50 horas, mientras que la de 800 metros arrancará a las 12:00 horas. La prueba de relevos de 2x400 metros se disputará a las 13:30 horas. La entrega de premios tendrá lugar a las 14:00 en Praia América.

Además, se celebrarán dos recorridos de corta distancia de carácter no competitivo para niños de entre 5 y 13 años, cerca de la orilla. Habrá una distancia de 50 metros (5 y 8 años) y otra de 150 metros (9 a 13 años). Estas pruebas comenzarán a las 13:00 horas (50 metros) y 13:15 horas (150 metros), respectivamente.

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