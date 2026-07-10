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Tenis

Paula Badosa volverá a luchar por un título dos años después

La catalana aspira a regresar al Top 100 antes del US Open con una victoria en Bastad, donde disputa su primera final desde agosto de 2024

Paula Badosa regresa a una final después de casi dos años.

Paula Badosa regresa a una final después de casi dos años. / FILIP SINGER / EFE

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Albert Briva

Albert Briva

Paula Badosa está cada vez más cerca de completar su remontada. La española se clasificó para la final del WTA 125 de Bastad tras derrotar con autoridad a la kazaja Yulia Putintseva por 6-1 y 6-2, un triunfo que le permitirá disputar su primera final en casi dos años y seguir alimentando el objetivo de regresar al Top 100 antes del US Open.

La catalana necesitó apenas 65 minutos para resolver una semifinal que dominó de principio a fin. Muy sólida con el servicio y agresiva desde el fondo de la pista, Badosa encadenó su cuarta victoria consecutiva en el torneo sueco y confirmó el excelente momento que atraviesa. Será su primera final desde el 4 de agosto de 2024, cuando conquistó el título de Washington tras imponerse a la checa Marie Bouzkova.

La española, actualmente situada en el puesto 141 del ranking WTA, se enfrentará por el título a la suiza Simona Waltert, que impidió una final española al derrotar a Kaitlin Quevedo por 7-5 y 6-2.

Aunque se trata de un torneo de categoría WTA 125, equivalente a un Challenger del circuito masculino, el título puede tener una enorme importancia para el futuro inmediato de Badosa.

Si consigue levantar el trofeo, ascenderá hasta aproximadamente el puesto 114 del mundo, dando un paso muy importante en su carrera por entrar directamente en el cuadro principal del US Open.

Objetivo, Nueva York

Tras verse obligada a disputar un torneo de categoría inferior para recuperar puntos, la estrategia de Badosa está dando resultado.

La española necesita regresar al Top 100 antes del cierre de la lista de entrada del último Grand Slam de la temporada para evitar disputar la fase previa en Nueva York.

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Con cuatro victorias consecutivas, una nueva final y la confianza recuperada, Badosa afrontará este domingo una oportunidad que va mucho más allá de un título. En Bastad se juega también una parte importante de su camino de regreso a la élite del tenis mundial.

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Fuente: El Periódico

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