De nuevo, la piedra japonesa

Pasó en Melbourne. Volvió a ocurrir en París. Y se repitió nuevamente en Londres ayer. Martín de la Puente tropezó tres veces en la misma piedra en los Grand Slams esta temporada. Pero menuda roca. El número 1 del mundo, Tokito Oda, volvió a ser el verdugo del vigués en un gran escenario tal y como ocurriera en la final del Open de Australia y en la semifinal de Roland Garros. En esta ocasión, en Wimbledon, sucedió en la penúltima ronda (7-5 y 6-3).

Como las otras veces, Martín se mostró competitivo ante el japonés. De hecho tuvo opciones de ganar el primer parcial en forma de tres bolas de set. La distancia se ha recortado hasta el punto de que este año le ha ganado en la final de Río de Janeiro. Sin embargo, los otros cinco duelos de 2026 fueron para Oda, incluidos los mentados en los tres Grand Slams.

Esta vez, la clave estuvo en el noveno juego del primer parcial. El pupilo de Róber Rodríguez empezó la semifinal a un nivel altísimo. Rompió el servicio de su rival y se puso en una situación muy ventajosa con 3-5 y 40-0. Tres bolas de set. En ese momento, Oda se sacó de la manga tres restos imposibles que neutralizaron las opciones del jugador vigués, al que le entraron las dudas mientras la confianza de su adversario subía como la espuma. El resultado, ni un juego más para Martín en un parcial inicial que se le escurrió entre los dedos.

De la Puente trató de revertir la situación en el segundo parcial. No fue posible. El número 1 del mundo estaba crecido y siempre se mantuvo por delante. No por mucho, pero sí lo suficiente como para dejar al canterano del Náutico sin opciones.

Noticias relacionadas

Así se fraguó la derrota del vigués ante el nipón, que también lo eliminó en el cuadro de dobles y que buscará el título frente al británico Alfie Hewett. Será una final entre el número 1 y el 2 del mundo. El 3, Martín, tendrá que seguir picando piedra.