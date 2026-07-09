La selección viguesa femenina de balonmano se mete en la final

El deporte siempre otorga segundas oportunidades. La selección viguesa infantil femenina se medirá a la de Vila Nova de Gaia este viernes (12:15 horas, polideportivo de la USC), en pugna por la medalla de oro de balonmano en el quinto y último día de los XVI Xogos do Eixo Atlántico, en Santiago.

El partido que en la fase de grupos acabaron ganando las lusas (28-16), volverá a repetirse, ya con el título en juego. Las seleccionadas que preparan Xoel Abalde (UB Lavadores) como entrenador principal y Ainhoa Torres (BM Seis do Nadal) como técnica ayudante sellaron el pase en su semifinal frente a Ribeira, a la que batieron por 24-14. Belén Silva (BM Seis do Nadal) volvió a ser la máxima artillera viguesa con 8 goles y ya suma 39 en cinco partidos, casi a ocho goles por encuentro.

En partido celebrado en el polideportivo Carmen Esteve Roxos, las olívicas sumaron su cuarta victoria sobre cinco choques gracias a la capacidad realizadora colectiva: hasta nueve jugadoras marcaron, lo que no ocurrió en la derrota de la primera fase ante Gaia, un ejemplo de cuál debe ser el camino a seguir.

Invictas

La selección infantil femenina de Vila Nova de Gaia llega invicta a la final. Es la vigente campeona (Gaia se impuso en Braga, aunque hace dos años eran selecciones cadetes) y en 2024 también derrotó a Vigo (24-18). ¿Toca revancha?

En voleibol, favorable 2-1 (14-25, 25-23 y 15-12) en Restollal ante Maia y, por la quinta plaza, derrota frente a Monforte (0-2, 17-25 y 20-25) y sexta posición viguesa final.

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En baloncesto, en el polideportivo Lorenzo de la Torre, victoria de Vigo primero frente a Santiago (46-21) y después contra Oporto (47-29) para alcanzar la quinta posición final y cerrar así su participación en este campeonato.