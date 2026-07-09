Xogos do Eixo Atlántico
La selección viguesa femenina de balonmano se mete en la final
Se jugarán el título el viernes ante el equipo de Vila Nova de Gaia
Redacción
El deporte siempre otorga segundas oportunidades. La selección viguesa infantil femenina se medirá a la de Vila Nova de Gaia este viernes (12:15 horas, polideportivo de la USC), en pugna por la medalla de oro de balonmano en el quinto y último día de los XVI Xogos do Eixo Atlántico, en Santiago.
El partido que en la fase de grupos acabaron ganando las lusas (28-16), volverá a repetirse, ya con el título en juego. Las seleccionadas que preparan Xoel Abalde (UB Lavadores) como entrenador principal y Ainhoa Torres (BM Seis do Nadal) como técnica ayudante sellaron el pase en su semifinal frente a Ribeira, a la que batieron por 24-14. Belén Silva (BM Seis do Nadal) volvió a ser la máxima artillera viguesa con 8 goles y ya suma 39 en cinco partidos, casi a ocho goles por encuentro.
En partido celebrado en el polideportivo Carmen Esteve Roxos, las olívicas sumaron su cuarta victoria sobre cinco choques gracias a la capacidad realizadora colectiva: hasta nueve jugadoras marcaron, lo que no ocurrió en la derrota de la primera fase ante Gaia, un ejemplo de cuál debe ser el camino a seguir.
Invictas
La selección infantil femenina de Vila Nova de Gaia llega invicta a la final. Es la vigente campeona (Gaia se impuso en Braga, aunque hace dos años eran selecciones cadetes) y en 2024 también derrotó a Vigo (24-18). ¿Toca revancha?
En voleibol, favorable 2-1 (14-25, 25-23 y 15-12) en Restollal ante Maia y, por la quinta plaza, derrota frente a Monforte (0-2, 17-25 y 20-25) y sexta posición viguesa final.
En baloncesto, en el polideportivo Lorenzo de la Torre, victoria de Vigo primero frente a Santiago (46-21) y después contra Oporto (47-29) para alcanzar la quinta posición final y cerrar así su participación en este campeonato.
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