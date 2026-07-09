De la Puente no podrá repetir su título de dobles

Se quedó Martín de la Puente sin la posibilidad de cerrar un día redondo en Londres. El vigués se clasificó para las semifinales en el torneo individual pero en el de dobles perdió la semifinal junto al holandés Spaargaren y no podrá repetir el título conseguido hace un año sobre la hierba inglesa.

El día comenzó con muy buenas noticias para el vigués que en el cuadro individual superó con enorme facilidad al inglés Andrew Penney al que apenas dejó respirar en un partido muy sólido del vigués. El 6-0 y 6-1 con el que finalizó el partido ofrece una clara explicación de lo sucedido en el choque. La estadística del partido es demoledora a favor del Martín a quien ahora espera el peor de los huesos. El vigués se cruzará en semifinales con el cabeza de serie número uno del torneo, el japonés Tokito Oda que ayer dio buena cuenta de su compatriota Takuya Miki por 6-2 y 6-2. La otra semifinal la disputarán el británico Hewett y el argentino Guillermo Fernández, por lo que los cuatro semifinalistas serán precisamente los cuatro jugadores que acudían al frente de la clasificación mundial. Es imposible encontrar un menú mejor en el cuadro de silla de ruedas.

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Pero en los dobles las cosas no fueron tan bien. Martín, formando pareja de nuevo con el holandés Spaargaren, se vieron superados por el dúo entre el japonés Oda y el argentino Guillermo Fernández. La victoria fue clara para estos últimos que se impusieron por un tanteo de 6-1 y 6-3 y esperan rival.