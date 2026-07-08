El lunes soñado de Sergio González: nuevo entrenador en la FEB

«Voy a disfrutar como si fuera un niño pequeño que es convocado por una selección española, aunque en este caso sea como entrenador», anticipa Sergio González. El director deportivo del Seis do Nadal ha sido reclutado por la Federación Española. Compartirá cuerpo técnico con Nacho Martín y Juan Enrique González en la selección masculina U15 de 3x3 en las jornadas de tecnificación que se celebrarán en Zaragoza del 13 al 16 de julio. Culminación de un largo camino a la vez que inicio de otro, González prolonga la productiva aportación del baloncesto vigués a la estructura federativa en canchas y banquillos.

Este verano abunda en el vínculo, siempre especialmente prolífico a nivel femenino. En el combinado absoluto, Miguel Méndez dirige, Cristina Cantero aconseja y María Araújo ejecuta. Paula Salinas ya se ha clasificado para los cuartos de final del Europeo U20. Para el Europeo U18 de Estocolmo han sido preseleccionadas Martina Gonçalves, Sandra Martínez y Naiara Martínez. Celta y Seis do Nadal proveen con naturalidad.

El Novobasket batalla contra la menor presencia masculina. Ya Pablo Cabello, Álvaro Soneira, Sergio Otero o Adrián Pereira habían estado en dinámica FEB. Nicolás Montenegro y Mateo Pérez trabajan durante estos días en La Línea de la Concepción con la camada U15. A ambos los ha tenido Sergio González a sus órdenes como seleccionador gallego en 3x3.

El combinado autonómico ha sido vehículo y escaparate para el técnico, que ha comandado a la Galicia U15 en las tres últimas ediciones del Campeonato de España por Autonomías –en Cartagena y dos veces en Melilla–. «Formándome, viendo muchos vídeos, hablando con la gente, desde la experiencia...». Así ha ido profundizando González en su conocimiento de la modalidad.

El Seis, además, activó en febrero su proyecto «Vigo, capital del 3x3», con competiciones y cursos «para seguir fomentando su práctica desde edades tempranas». González le pidió un mensaje de apoyo al lucense Pablo Ferreiro, al que adoctrinó de pequeño. A la grabación se unió Nacho Martín. Así comenzó una relación que ha cuajado en la asociación de ambos al frente de la selección española U15.

Martín, de extenso currículo en la ACB y aún en activo en el SA Ibiza a sus 43 años, también ha destacado como pionero en la especialidad reducida, hoy efervescente. «Será muy bueno estar con alguien de su importancia y trayectoria», agradece González, que también atribuye la llamada al patrocinio de la Federación Gallega. «La oportunidad ha surgido después de varios años. La tomo con mucha ilusión». Se convierte así, además, en el primer entrenador del Seis do Nadal que se vestirá la ropa oficial de la FEB. «Es histórico y eso le suma más responsabilidad».

Con Vinicius, del Obradoiro

Entre los doce convocados no figura ningún vigués pero sí un gallego, Vinicius Oliveira Leite, nacido en A Coruña y canterano del Obradoiro, al que Sergio González ha instruido en el equipo autonómico. Del grupo indica, en general, su idoneidad. «Es una generación que tengo muy presente por el Campeonato de España en Melilla. Son jugadores con cualidades para el 3x3: bastante físico, acierto en el tiro exterior, gran talento en el uno contra uno, un nivel alto de contactos...», enumera. «Seguro que los doce nos demandarán ritmos altos de entrenamiento y de exigencia técnico-táctica. Tengo muchas ganas de que llegue el lunes». Un lunes que, en gran medida, lleva más de dos décadas anhelando.