La selección viguesa femenina, a por las medallas en balonmano

Una selección por las medallas, dos por acabar en quinta posición. Así serán los caminos de este jueves y viernes para las selecciones femeninas viguesas de balonmano, baloncesto y voleibol en los XVI Xogos do Eixo Atlántico.

El balonmano, un valor tan sólido como seguro en las últimas ediciones de esta cita galaico-lusa, metió la cabeza en las semifinales. El martes había concluido sus cuatro compromisos con tres victorias y una derrota, pero necesitaba conocer los resultados finales de los otros segundos clasificados, Braga (tres triunfos, una derrota) y Santa María da Feira (dos victorias, una derrota). Por coeficiente, y por diferencia de goles, las viguesas se convertían en el mejor segundo de los tres grupos.

Así, las jugadoras que dirigen Xoel Abalde y Ainhoa Torres juegan este jueves su semifinal contra Ribeira (13:00 horas, polideportivo Carmen Esteve Roxos) mientras que al tiempo se disputará el otro cruce entre Maia y Vila Nova de Gaia, la selección que venció a las olívicas en la fase de grupos. Las finales, este viernes.

El balonmano, aunque con cadetes –es éste el primer año de los Juegos con infantiles–, fue bronce en su primera participación en categoría femenina, en Maia 2022, y cuarto en el evento de Braga y Famaliçao en 2024.

En baloncesto, una diferencia de dos puntos eliminó al combinado del Bosco y del CB Seis do Nadal de la carrera por las medallas. Las jugadoras preparadas por Andrés Álvarez y Paloma Eiroa perdieron ante Lugo por 24-26 y acabaron segundas su grupo, lo que las lleva a pelear por los puestos quinto al octavo. Vigo defendía su título de Braga y Famaliçao 2024.

A las 11:00 horas, en el pabellón Lorenzo de la Torre, Vigo, segunda del grupo A, se medirá con Santiago, segunda del grupo B, por una plaza que permita acceder al choque final por la quinta posición ante el vencedor del cruce Guimaraes-Barcelos. En baloncesto, por tanto, habrá nuevo combinado campeón: aspiran a ello Lugo, Ourense, Valongo y Porto.

Y en voleibol, Vigo cumplió: derrotó por 2-0 a la selección de Amarante (25-11, 25-15). Ourense rozó la sorpresa pero acabó perdiendo ante Braga (1-2), que se llevó el billete para semifinales. Vigo terminó su grupo en segundo lugar y jugará este jueves a las 10:45 horas en el polideportivo de Restollal. Maia, su adversario.

Si las jugadoras de Yakay Koromoto e Iria Caride ganan, habrá partido para el quinto puesto este viernes ante la selección vencedora del choque Monforte de Lemos-Porto.