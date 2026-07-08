Baloncesto
Paula Salinas, a cuartos del Europeo U20
La selección española se deshizo con facilidad de Lituania
Paula Salinas quiere culminar en este julio una temporada que posiblemente recuerde en el futuro como crucial en su carrera. La joven escolta, hija del reconocido preparador físico Domi –durante muchos años en el Celta y en la FEB–, formada inicialmente en el PBB y captada para la cantera céltica en 2023, ha sido una pieza esencial en el ascenso del primer equipo a Liga Femenina, con promedios de 16 minutos, 4,4 puntos, 2 rebotes y 1,1 asistencias, y sobresaliendo como especialista defensiva. Y está teniendo igualmente un gran protagonismo en el Europeo U20.
La selección española ha logrado la clasificación para cuartos de final al superar a Lituania por 77-37. Paula disputó 15 minutos, anotó 6 puntos y capturó 2 rebotes. Su próximo rival iba a salir del duelo entre Islandia y Turquía. Esta generación a la que pertenece Salinas ya logró el bronce en el Mundial U19 del pasado verano.
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