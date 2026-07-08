De la Puente avanza también en dobles de Wimbledon

Martín de la Puente sigue coleccionando fotografías memorables y grandes resultados en sus aventuras de Grand Slam. «A las semis en el cuadro de dobles», constata en sus redes sociales sobre su participación en Wimbledon. «Aprovechando para saludar al fenómeno Jannik Sinner».

El vigués seguirá compartiendo las instalaciones del All England Club con los ídolos mundiales durante algunos días más. Formando pareja con el holandés Spargaaren venció con facilidad al español Caverzaschi y al estadounidense Ratzlaff (6-1, 6-3). Sus rivales en semifinales serán el japonés Tokito Oda, número 1 en el escalafón individual, y el argentino Gustavo Fernández.

De la Puente había empezado la temporada junto a Stephane Houdet, pero el veterano francés no podía participar en alguna de las giras. Así que concluyeron su relación de manera amistosa y el vigués ha recuperado su asociación con Spargaaren, con quien ya ganó la pasada edición de Wimbledon. En cuanto al cuadro individual, De la Puente se cruzará en cuartos de final con el británico Penney.