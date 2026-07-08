Julio Bernárdez: «Estamos en el momento más brillante del baloncesto gallego»

El proceso electoral de la Federación Gallega de Baloncesto inicia su fase decisiva con la presentación de candidaturas a la asamblea general. Este órgano, con sus cuotas estamentales, se conformará a inicios de septiembre. Los asambleístas elegirán al presidente el 2 de noviembre. Julio Bernárdez se presentará a la reelección. Nadie se ha proclamado ya públicamente como rival, aunque en el mundillo sí se habla de la preparación de una alternativa.

¿Qué balance realiza de su mandato?

Me gustaría verlo en conjunto. Ha habido cosas buenas y malas. Los últimos acontecimientos nos llevarían a un triunfalismo excesivo. Durante todo este proceso ha habido cambios importantes, sobre todo dentro de la legislación y los reglamentos. Se han atendido las solicitudes de los clubs y entidades deportivas para variar las competiciones. Fundamentalmente hemos ido hacia un avance tecnológico en la comunicación con la federación. Y todavía haremos más.

Habla de los ascensos de Celta, Leyma, Obradoiro…

Estamos en el momento más brillante del baloncesto gallego. El presidente de la Federación Catalana me decía que entre Cataluña y Galicia somos el 50% de la ACB. Este hecho nos llena de orgullo, considerando que Cataluña nos cuadruplica en fichas. También hay que destacar el increíble momento del baloncesto de élite femenino. A los tres de Liga Endesa le sumo el proyecto maravilloso de Maristas Coruña, un colegio que ha logrado llegar a una liga profesional. Eso habla de la importancia de la base y los recursos propios.

El peso de los jugadores gallegos es pequeño, sobre todo en la élite masculina.

Los proyectos de ACB e incluso de Primera FEB tienen un gran componente económico. Resalta la labor de jugadores locales como Sergi y Erik Quintela. O el caso de Isaac Vázquez en Ourense. Pero es tremendamente difícil apostar por gente sin experiencia en un baloncesto tan profesionalizado, con unas estructuras tan poderosas. Galicia sufre una gran diáspora de jugadores. Se van fuera para asentar su futuro. La calidad de las grandes estrellas de nuestra tierra supera la capacidad económica de los proyectos que tenemos aquí. Es complicado pensar que Alberto Abalde o Raquel Carrera puedan jugar en un equipo gallego.

La competencia de las universidades estadounidenses complica el escenario.

Es un problema tremendo. Hay más de 300 jugadoras y 100 jugadores españoles allí, con unas condiciones económicas que nuestro país aún no puede ofrecer. Desde la federación luchamos para que los proyectos de España y sobre todo de nuestra tierra tiren de las canteras. Animamos a que Breogán, Leyma y Obradoiro jueguen en la Liga U 22. En femenino tenemos la suerte de que hay jugadoras en los primeros equipos del Breogán o del Celta, con un papel relevante de Sara, Uxía y Paula. O como Sandra, que se ha ido del Seis do Nadal al Baxi.

La competencia de Estados Unidos es una realidad inevitable.

En días pasados estuve en Madrid hablando con Miguel Méndez y con la directora de competiciones de la FEB, Hanna Ballhaus, de esta problemática. Tiene muy difícil solución. La federación está creando foros de debate. No escondemos la cabeza. Tenemos que crear soluciones. Esta realidad también tiene sus ventajas. No todas las jugadoras y jugadores llegarán a la NBA. El baloncesto español se verá nutrido por ellos. En cualquier caso, vivimos en un mundo global. Aunque pongamos cupos, no puedes ir en contra de la legislación que rige la vida cotidiana de las personas. Hay una plantilla sin un solo jugador español. Me entristece. Debemos entrar en el debate de los jugadores de formación, del concepto de arraigo… En la comisión delegada de la FEB nos preocupa mucho. Se quiere hacer un gran esfuerzo con la profesionalización absoluta de la Liga Femenina Endesa. Necesitamos contratos que atraigan a las jugadoras para desarrollar sus carreras en España.

¿Cuál es la realidad del baloncesto gallego bajo la superficie de la élite?

El estado es excelente gracias al trabajo de los entrenadores de cantera, que tienen una calidad increíble. Exportamos muchos porque quizá, por desgracia, en Galicia no encuentran el aporte que les permita tener una vida digna. Pese a todo, aquí sigue trabajando mucha gente. El director deportivo de la Federación Gallega, Darío Martínez Méndez, ha implantado un modelo de éxito. Buscamos, sin cortoplacismo, talento y físico que nos permitan competir con autonomías que nos cuadruplican en licencias. Estamos orgullosos de los éxitos de la selecciones autonómicas, con identidad, sin foráneos, sólo con jugadores de nuestra tierra o con arraigo. Nos falta que se creen estructuras deportivas. Apelo a las instituciones públicas, que proporcionen ayudas más generosas como en otras autonomías. Pero a nivel general nuestra base funciona perfectamente.

El 3x3 es una modalidad en crecimiento.

Es un elemento formativo espectacular para la autogestión de los jugadores en la cancha. Un proyecto para mí fundamental es la promoción del baloncesto en las zonas geográficas menos pobladas. Trabajamos con las cuatro diputaciones para instaurar competiciones de 3x3 en lugares donde es difícil conseguir la implantación de clubes. Esta actividad permite que con 4 personas y un profesor ya se pueda practicar esta actividad. Hemos editado plataformas formativas. Y el 3x3, además, es esencial para luchar contra el abandono de las jugadoras en la categoría cadete. Pasa en toda España y en todos los deportes, pero en el nuestro lo tengo perfectamente evaluado. Casi el 40% de las chicas abandonan en el paso a júnior. Las mujeres tienen esquemas intelectuales más responsables y priorizan, creo que de forma equivocada, otras actividades, postergando el deporte. Lo hablo mucho con ellas y con el tiempo me lo reconocen. El 3x3 es menos exigente que el 5x5. No demanda entrenamientos permanentes. Ofrece un nicho para desarrollarse. Es una actividad de calle, atractiva, que ha venido para quedarse.

¿Qué otras líneas de programa se marca si resulta reelegido?

La continuidad es la autogestión. Quiero que las entidades deportivas, los entrenadores, los árbitros y los jugadores sigan participando activamente. Reforzaré todavía más la comisión delegada. Estoy abierto a cualquier proyecto constructivo que cumpla la legislación FIBA. Todo el mundo sabe que en la federación siempre será escuchado. Estoy orgulloso de la paz social del baloncesto gallego. Hemos implantado un código ético al que muchos equipos se han añadido. Otro aspecto es el reforzamiento del estamento arbitral. Apostamos por la formación intensiva de árbitros y oficiales de mesa. Las nuevas generaciones tienen un perfil humano y académico excelente. Debemos aprovecharlo y seguir creando marcos cálidos en las canchas. La grada debe animar, acompañar, vibrar y disfrutar del espectáculo, siempre dentro del respeto. Tenemos que dejar en paz a los árbitros, a los entrenadores y a los jugadores, sobre todo los de formación. A los padres que quieran ejercer de entrenadores o árbitros me ofrezco a darles becas para los cursos.

Julio Bernárdez, en un acto institucional. / FDV

Hace cuatro años se presentaron tres candidaturas para tomar el relevo de Paco Martín Micó. ¿Espera algún candidato alternativo a usted?

Igual que en la campaña anterior, sólo me preocupa lo que yo digo y puedo exponer. Los procesos democráticos ofrecen la posibilidad de presentarse a personas que cumplan una serie de condiciones, claramente marcadas. Si alguien quiere presentarse y aportar, me parecerá fantástico. Tanto yo como mi equipo directivo seguimos adelante, tratando de unir al baloncesto gallego y de devolverle todo lo que nos ha dado a lo largo de nuestras vidas. Tengo una junta directiva de auténtico lujo. Todos han vivido el baloncesto de una manera profunda y lo único que queremos es plasmar ese conocimiento y ofrecerlo.

¿Cómo valora el regreso del Celta a la máxima categoría?

Se ha apostado por un proyecto consolidado, con la continuidad en la dirección técnica de Cristina, Dani y el resto de personas del cuerpo técnico, y la experiencia de Carlos Colinas en la dirección deportiva. Existe un sustento económico que Carlos Álvarez ha logrado mantener en Liga Challenge. Lo que me enorgullece más es que Paula Salinas y Uxía han jugado muchos minutos. Demuestra arrojo y valentía de los directivos.

El Novobasket ha ascendido a Tercera FEB. ¿Terminará la maldición del baloncesto masculino vigués?

Este ascenso plasma el gran trabajo desarrollado por César Iglesias, Samuel y toda la gente que entrena ahí. Están sacando jugadores impresionantes permanentemente porque en Vigo hay talento. Carlos Ferro ofrece estabilidad económica y de gestión. Es muy importante para el baloncesto de Vigo que este equipo tenga futuro. Hay jugadores en la órbita de las selecciones nacionales y esto puede ser un acicate para que en breve aporten calidad al proyecto. Vigo tiene la capacidad de gestión, económica, de afición, para estar más arriba. Espero que suceda más pronto que tarde.

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