La granítica Suiza echa a Colombia en los penaltis y se medirá con Messi en los cuartos

El esperado y deseado Argentina-Colombia no se producirá en los cuartos de final del Mundial. La última plaza entre los ocho mejores del torneo se la adjudicó la granítica Suiza, que cerró los octavos tumbando a los cafeteros en Vancouver (0-0, 4-3). Los fallos de Davinson y el Cucho Hernández condenaron al bloque sudamericano, que tuvo ocasiones en la prórroga para triunfar. No las culminó y Suiza se metió en unos cuartos por primera vez desde 1954. Allí le espera Leo Messi.

El sevillista Rubén Vargas transformó el décimo y último lanzamiento de la tanda para catapultar a los suizos. Otro Vargas, Camilo, el meta de Colombia, no pudo evitar la clasificación de la selección de Murat Yakin, que ha construido un bloque ordenado y solidario al que siempre cuesta horrores batir. Suiza es una roca.

Sin Manzambi

Las malas noticias para la vencedora final llegaron horas antes del duelo al confirmarse la baja de Manzambi, el mejor jugador de los helvéticos en este Mundial con tres goles y dos asistencias. El astro del Friburgo, de 20 años, se perdió la cita por unas molestias en la rodilla, mientras Colombia pudo alinear su once de gala en el cierre de los octavos de final del torneo.

Kobel despeja el disparo de Puerta que estuvo a punto de adelantar a Colombia. / DAVID RAMOS / Getty Images via AFP

Ambas selecciones llegaban a la cita con tres victorias y un empate en sus cuatro anteriores actuaciones. La igualdad presidía los pronósticos de las apuestas, con un ligero favoritismo para los cafeteros, que fueron los primeros en acariciar el gol. Puerta, el joven pivote del Racing de Santander, estuvo cerca de batir a Kobel con un precioso disparo en parábola.

Cortocircuito colombiano

El protagonismo pasó a la otra portería con la reacción de los suizos, que pusieron a prueba a Vargas. El meta colombiano se agigantó ante Rieder y Ndoye para mantener intacto el cero en su marco. Sin más novedades se alcanzó el descanso con tablas y Suiza volvió con más brío en la segunda mitad, con una gran ocasión del sevillista Söw, que remató mal en buena posición.

James cae ante Xhaqa en el partido de este martes. / BOB FRID / EFE

Con Xhaka como mariscal en la sala de máquinas y un gran trabajo de ayudas de toda la defensa, el cuadro de Yakin desactivó a las mejores piezas cafeteras. Faltaba agitar la coctelera y Lorenzo apostó por Quintero y Campaz en lugar de James y John Arias, pero Colombia siguió a oscuras. El Cucho Hernández y Richard Ríos fueron las siguientes apuestas de los sudamericanos en un pulso que caminó sin remedio hacia la prórroga.

Larguero de Lucumí

El tiempo extra supuso una especie de liberación para ambas selecciones, que buscaron el gol más que nunca antes. El larguero repelió el testarazo de Lucumí (m. 99) y Kobel despejó como pudo un misil de Campaz (m. 101) . Fueron los mejores minutos de Colombia, aunque Vargas también tuvo que responder ante Amdouni, uno de los relevos de Yakin.

El guion llevaba a los penaltis, pero un error grosero de Xhaka dejó a Campaz con todo a favor para marcar. El extremo se precipitó y disparó alto antes de la dramática resolución. En la tanda decisiva, fallaron primero los centrales Davinson y Akanji, uno por bando. El Cucho también erró y Vargas selló la clasificación de una Suiza fiable.