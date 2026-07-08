Egipto explota tras su eliminación contra Argentina: "El torneo está claramente amañado desde el principio"

El seleccionador de Egipto, Hossam Hassan, explotó tras la eliminación de su país en octavos de final ante Argentina. El combinado africano ganaba 2-0 a menos de 15 minutos del final, pero un Leo Messi estelar y alguna decisión debatible culminaron una remontada que parecía imposible. Jugadores y miembros del cuerpo técnico se comieron al árbitro François Letexier tras el pitido final y en las declaraciones post-partido no dudaron en mostrar su fuerte cabreo.

La gota que colmó el vaso para los faraones fue el gol de la victoria de Enzo Fernández, con una posible falta previa sobre Salah. "Ni siquiera hubo revisión del VAR; todos vimos cómo le tiraban de la camiseta, pero no se revisó la jugada para anular el gol. Así es la vida: injusta", lamentó el técnico egipcio.

El árbitro "tal vez ocultaba algo"

Los 'faraones' se consideraron muy perjudicados por la no revisión, cuando el VAR sí había intervenido para anular un gol de Ziko después de una brillante galopada de Haissem Hassan. El que habría sido uno de los goles del Mundial no subió al marcador por un pisotón accidental de Attia a Lisandro Martínez.

"Fuimos mejores, pero el fútbol es injusto. Quizás quieran mantener al campeón del mundo y a Messi en el Mundial por cuestiones de marketing", especuló el seleccionador. Según las declaraciones de Hossam Hassan, notó que al terminar el partido el colegiado francés "tal vez ocultaba algo, quizás tenía algo que esconder". Quien tiene algo que ocultar a veces no logra esconderlo del todo, y eso fue exactamente lo que sentí durante aquella conversación", detalló.

"El torneo estaba amañado desde el principio"

Las declaraciones del técnico fueron contundentes, pero las críticas de Mostafa Ziko fueron aún mayores. El autor del segundo gol de Egipto podría haberse convertido en héroe de no ser por la remontada de Argentina. "Es una injusticia, una injusticia clara y evidente. El árbitro ha desperdiciado el esfuerzo de un país entero. Desde el principio del partido ha estado en nuestra contra, no puede ser que nos vayamos así del Mundial cuando íbamos ganando 2-0. Pido perdón a nuestros aficionados porque no pudimos lograrlo, pero de verdad, por Dios, no estaba en nuestras manos. Estaba en manos del árbitro. El torneo estaba amañado desde el principio", afirmó el delantero egipcio.

Ziko cuestionó las decisiones del colegiado francés. "Hemos salido a jugar desde el primer minuto sin temerle a nada. Entramos a la cancha con la única mentalidad de ganar, y eso se notó durante todo el partido. Pero en el segundo tiempo pasaron cosas muy raras. Hubo muchísimas faltas pitadas en nuestra contra, nos anularon un gol que ni siquiera sé por qué lo anularon", aseguró.

La Federación Egipcia presenta una queja a la FIFA

Las quejas del combinado egipcio no se quedarán en el Atlanta Stadium, pues el presidente de la Asociación de la Federación Egipcia, Hany Abo Rida, ya ha presentado una queja oficial contra el árbitro François Letexier y sus asistentes tras la derrota de su selección.

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En la denuncia, la Federación africana pide explicaciones y solicita una investigación sobre las decisiones polémicas en contra de los egipcios. Además, la instancia también exige la exclusión del equipo arbitral francés del resto del torneo.