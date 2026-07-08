Doble plaza para el Vigo 3x3 en O Marisquiño

Camina el Vigo 3x3 con paso firme hacia O Marisquiño (6-9 de agosto); la prueba que siente como propia y que constituye el punto álgido de su calendario veraniego. No es fácil ganarse la invitación al torneo olívico, de excelente nivel y marchamo FIBA. El Vigo 3x3 volverá a disputarlo por partida doble: uno de los doce equipos masculinos y uno de los ocho femeninos.

Las chicas, pese a los cambios de formación por lesiones y compromisos, han consolidado su prestigio durante la liga invernal auspiciada por la Federación Española. Los chicos deben ubicarse en el escalafón cuando se inician los calores. Las participaciones iniciales en el circuito gallego se han saldado con éxito. En O Porriño conquistaron el título. En Porto do Son quedaron segundos.

En la prórroga

El Torneo PRO louriñés se resolvió «en una final de infarto», según describe el presidente del Vigo, Luis Ángel Guimeráns. Imparables hasta ese choque definitivo, los vigueses sudaron ante un adversario compuesto por jugadores de Tercera FEB de Santiago, Chantada, Culleredo y Betanzos. El liderazgo de David Guerra resultó fundamental. El 21 llegó en la prórroga, tras el 19-19 del tiempo reglamentario.

Al Rompetiño Jump ya no pudo acudir Fernando Bello, reclamado para una concentración de la selección española 3x3. «Lo hemos fichado, debuta con éxito en O Porriño y lo convocan. Está claro que tengo ojo y a todo el que se arrima a nuestro proyecto le sucede algo bueno», bromea Guime. Rodrigo Varela, de 20 años, lo reemplazó en Porto do Son. Él, Ramiro Espinoza y Guerra, además del propio Guime, sólo sucumbieron en la final con Maristas por 21-16. Allariz (día 11), Pontedeume (18-19 julio) y Cangas (2 de agosto) serán sus otras citas previas a O Marisquiño.