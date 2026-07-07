Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Empleo en Logística y TransportePrealerta sequía VigoSueldos InditexLetras Galegas 2027Corrección PAUBorja IglesiasPub Vagalume
instagramlinkedin

Polideportivo

Vigo se juega el pase a las semifinales en baloncesto y balonmano en los Xogos do Eixo

La selección olívica de voleibol espera una carambola

La selección de baloncesto.

La selección de baloncesto.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

R. V.

Las selecciones femeninas de Vigo definen este miércoles su futuro en los XVI Xogos do Eixo Atlántico, con suerte dispar. A primera hora de la mañana (9:30, pabellón del CEIP Monte dos Postes), la selección de baloncesto se medirá a la de Lugo con la primera plaza del grupo en juego. Ambos conjuntos llegaron al tercer choque con dos victorias y claro dominio sobre sus rivales lusos, Vila Nova de Gaia (52-19 para Vigo) y Viana do Castelo (76-14). Las lucenses son primeras por mejor diferencia de puntos (+124 frente al +95 las olívicas). Solo la mejor del grupo se mete en las semifinales.

La selección viguesa de voleibol.

La selección viguesa de voleibol. / Cedida

A las 10:00 horas de este miércoles, en el polideportivo municipal de Restollal, la selección viguesa de voleibol jugará contra la de Amarante en el tercer y último choque de su liguilla clasificatoria. Con un sufrido triunfo frente a Ourense por 2-1 (25-12, 20-25, 15-7) el lunes y una derrota este martes por 0-2 contra Braga (21-25, 16-25), las olívicas necesitan ganar y esperar a un triple empate si Ourense bate a Braga.

Noticias relacionadas y más

La selección viguesa de balonmano.

La selección viguesa de balonmano. / Cedida

En balonmano, las infantiles de Vigo cumplieron con su calendario: triunfos frente a Santiago (38-1), Vila Nova de Famaliçao (39-10) y Fafe (30-11), para perder en el último choque ante Vila Nova de Gaia (16-28), lo que obliga a esperar a los últimos partidos entre los rivales por si Vigo alcanza las “semis” como mejor segundo de los tres grupos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los barcos vuelven a invadir la zona de baño ante las quejas de los usuarios
  2. Muere un integrante de la agrupación folclórica Cantigas e Agarimos en plena actuación en Agolada
  3. Calcinado por completo de madrugada un chiringuito en la playa de A Lanzada
  4. Trasladado grave un niño de dos años tras quedar atrapado en una valla de la guardería de Carril
  5. «Afouteza», el artesanal bólido creado desde cero en un garaje
  6. Un helicóptero para combatir los incendios más virulentos: resiste los 35 grados, vuela a 300 kilómetros por hora y transporta 2.500 litros de agua
  7. Siete vecinos acaban en urgencias por el ataque de velutina al desbrozar fincas
  8. Seek, el muralista que convirtió su enfermedad en impulso para vivir del arte

Policía y Protección Civil se unen al rastreo de Redondela en busca de la viguesa desaparecida

Policía y Protección Civil se unen al rastreo de Redondela en busca de la viguesa desaparecida

Jorge Cameselle acercó a un grupo de lectores de FARO la importancia de la preservación del conocimiento médico

Vigo se juega el pase a las semifinales en baloncesto y balonmano en los Xogos do Eixo

Vigo se juega el pase a las semifinales en baloncesto y balonmano en los Xogos do Eixo

La polémica PAU de junio se salda en Galicia con ascenso en la nota de corte en casi la mitad de las carreras

La polémica PAU de junio se salda en Galicia con ascenso en la nota de corte en casi la mitad de las carreras

La joven árbitra Ana Martínez Presas, homenajeada de julio de la iniciativa ‘8M, mes a mes’, de la Diputación de Ourense

La joven árbitra Ana Martínez Presas, homenajeada de julio de la iniciativa ‘8M, mes a mes’, de la Diputación de Ourense

Viaje en kayak hasta el islote Areoso

¿Vía da Prata o "Vía do Inferno"? La ola de calor abrasa a los peregrinos que pasan por Ourense

¿Vía da Prata o "Vía do Inferno"? La ola de calor abrasa a los peregrinos que pasan por Ourense

Marine Le Pen pasa página de la herencia envenenada de su padre

Marine Le Pen pasa página de la herencia envenenada de su padre
Tracking Pixel Contents