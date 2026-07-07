Vigo se juega el pase a las semifinales en baloncesto y balonmano en los Xogos do Eixo

Las selecciones femeninas de Vigo definen este miércoles su futuro en los XVI Xogos do Eixo Atlántico, con suerte dispar. A primera hora de la mañana (9:30, pabellón del CEIP Monte dos Postes), la selección de baloncesto se medirá a la de Lugo con la primera plaza del grupo en juego. Ambos conjuntos llegaron al tercer choque con dos victorias y claro dominio sobre sus rivales lusos, Vila Nova de Gaia (52-19 para Vigo) y Viana do Castelo (76-14). Las lucenses son primeras por mejor diferencia de puntos (+124 frente al +95 las olívicas). Solo la mejor del grupo se mete en las semifinales.

La selección viguesa de voleibol. / Cedida

A las 10:00 horas de este miércoles, en el polideportivo municipal de Restollal, la selección viguesa de voleibol jugará contra la de Amarante en el tercer y último choque de su liguilla clasificatoria. Con un sufrido triunfo frente a Ourense por 2-1 (25-12, 20-25, 15-7) el lunes y una derrota este martes por 0-2 contra Braga (21-25, 16-25), las olívicas necesitan ganar y esperar a un triple empate si Ourense bate a Braga.

La selección viguesa de balonmano. / Cedida

En balonmano, las infantiles de Vigo cumplieron con su calendario: triunfos frente a Santiago (38-1), Vila Nova de Famaliçao (39-10) y Fafe (30-11), para perder en el último choque ante Vila Nova de Gaia (16-28), lo que obliga a esperar a los últimos partidos entre los rivales por si Vigo alcanza las “semis” como mejor segundo de los tres grupos.