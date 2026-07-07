Polideportivo
Vigo se juega el pase a las semifinales en baloncesto y balonmano en los Xogos do Eixo
La selección olívica de voleibol espera una carambola
Las selecciones femeninas de Vigo definen este miércoles su futuro en los XVI Xogos do Eixo Atlántico, con suerte dispar. A primera hora de la mañana (9:30, pabellón del CEIP Monte dos Postes), la selección de baloncesto se medirá a la de Lugo con la primera plaza del grupo en juego. Ambos conjuntos llegaron al tercer choque con dos victorias y claro dominio sobre sus rivales lusos, Vila Nova de Gaia (52-19 para Vigo) y Viana do Castelo (76-14). Las lucenses son primeras por mejor diferencia de puntos (+124 frente al +95 las olívicas). Solo la mejor del grupo se mete en las semifinales.
A las 10:00 horas de este miércoles, en el polideportivo municipal de Restollal, la selección viguesa de voleibol jugará contra la de Amarante en el tercer y último choque de su liguilla clasificatoria. Con un sufrido triunfo frente a Ourense por 2-1 (25-12, 20-25, 15-7) el lunes y una derrota este martes por 0-2 contra Braga (21-25, 16-25), las olívicas necesitan ganar y esperar a un triple empate si Ourense bate a Braga.
En balonmano, las infantiles de Vigo cumplieron con su calendario: triunfos frente a Santiago (38-1), Vila Nova de Famaliçao (39-10) y Fafe (30-11), para perder en el último choque ante Vila Nova de Gaia (16-28), lo que obliga a esperar a los últimos partidos entre los rivales por si Vigo alcanza las “semis” como mejor segundo de los tres grupos.
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