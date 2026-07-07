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Martín de la Puente exhibe su celtismo en Wimbledon

El vigués supera con facilidad la primera ronda

Martín de la Puente y Marcos Alonso.

Martín de la Puente y Marcos Alonso.

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R. V.

Martín de la Puente, celtista impenitente y recalcitrante, se llevó ayer una doble alegría. Derrotó en primera ronda al neerlandés Spaargaren con facilidad (6-2, 6-0). Pero lo que decidió priorizar en sus redes sociales fue su fotografía con Marcos Alonso, que agota en Londres y asistiendo al torneo sus vacaciones antes de que el Celta anuncie su renovación y se deba incorporar a la pretemporada. «En Wimbledon siempre te encuentras a los mejores. Grande, Marcos Alonso», escribió De la Puente, que volverá a lanzar su asalto al cuadro individual de un Gran Slam además de intentar revalidar el título que logró sobre la hierba inglesa en 2025.

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