Martín de la Puente exhibe su celtismo en Wimbledon

Martín de la Puente, celtista impenitente y recalcitrante, se llevó ayer una doble alegría. Derrotó en primera ronda al neerlandés Spaargaren con facilidad (6-2, 6-0). Pero lo que decidió priorizar en sus redes sociales fue su fotografía con Marcos Alonso, que agota en Londres y asistiendo al torneo sus vacaciones antes de que el Celta anuncie su renovación y se deba incorporar a la pretemporada. «En Wimbledon siempre te encuentras a los mejores. Grande, Marcos Alonso», escribió De la Puente, que volverá a lanzar su asalto al cuadro individual de un Gran Slam además de intentar revalidar el título que logró sobre la hierba inglesa en 2025.