La ronda francesa
Mads Pedersen gana la cuarta etapa del Tour
En la fuga llegaron estar más de 30 corredores, entre ellos los corredores del Movistar Pablo Castrillo y Raúl García Pierna y el ciclista del Cofidis, que se retira este año, Ion Izagirre
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Cuarta etapa del Tour, primera celebrada íntegramente en Francia, y triunfo del excampeón del mundo danés Mads Pedersen, uno de los ciclistas más rápidos del mundo, en una nueva jornada marcada por el calor intenso y esta vez, afortunadamente sin incendios forestales por los alrededores, celebrada en circunstancias normales y con presencia de espectadores en las cunetas.
Pedersen no tuvo demasiado problemas en salir vencedor de una fuga en la que llegaron estar más de 30 corredores, entre ellos los corredores del Movistar Pablo Castrillo y Raúl García Pierna y el ciclista del Cofidis, que se retira este año, Ion Izagirre,
Más información en breve.
Fuente: El Periódico
- Los barcos vuelven a invadir la zona de baño ante las quejas de los usuarios
- Muere un integrante de la agrupación folclórica Cantigas e Agarimos en plena actuación en Agolada
- Calcinado por completo de madrugada un chiringuito en la playa de A Lanzada
- «Afouteza», el artesanal bólido creado desde cero en un garaje
- Un helicóptero para combatir los incendios más virulentos: resiste los 35 grados, vuela a 300 kilómetros por hora y transporta 2.500 litros de agua
- Siete vecinos acaban en urgencias por el ataque de velutina al desbrozar fincas
- Seek, el muralista que convirtió su enfermedad en impulso para vivir del arte
- Trasladado grave un niño de dos años tras quedar atrapado en una valla de la guardería de Carril