El Kayak Tudense, orgulloso de su nueva generación

«Los resultados han sido increíbles», se ufana el presidente del Kayak Tudense, Manuel Pedrares. El Campeonato del Mundo júnior y sub 23, que se ha disputado en Halifax, alimenta el orgullo de la entidad miñota e incentiva su trabajo formativo. Como sub 23 acudieron Claudia Couto, Uxía Rodríguez y Martín Gorriti, este último compitiendo por Uruguay; como júniors, Diego Feijóo y Candela Alonso. Nombres que garantizan que el Tudense conservará su jerarquía en el piragüismo español en los años venideros.

Así lo demostraron sobre las aguas canadiense. «En diez pruebas disputadas por nuestros deportistas se clasificaron para diez finales A», resume Pedrares. Y con aprovechamiento. Tres medallas de bronce coronan un balance que se completa con dos cuartos, un quinto, dos sextos y dos séptimos puestos.

En lo individual y concreto, Diego Feijóo ganó la medalla de bronce en K4 500 metros y en K2 500 metros; Candela Alonso quedó sexta en K4 500 metros y quinta en K1 200 metros; Uxía Rodríguez conquistó la medalla de bronce en el K4 500 metros y fue sexta en el K2 500 metros; Claudia Couto finalizó séptima en el C1 200 metros, cuarta en el C2 500 metros y cuarta en el C4 500 metros; Martín Gorriti firmó la séptima posición en el K1 1.000 metros.

Claudia Couto. / Cedida

«El balance que hago como presidente de estos resultados es tremendamente positivo», analiza Manuel Pedrares. «Me siento orgulloso de nuestros deportistas y de nuestros técnicos, que han trabajado muy duro para llegar a conseguir estos resultados».

El dirigente incide especialmente en el apoyo que sus jóvenes talentos reciben en el Kayak Tudense igual que en otras entidades. «Queremos poner en valor el trabajo que hacemos en los clubes ya que excepto Claudia Couto, que se encuentra concentrada en Sevilla durante todo el año, el resto han entrenado toda la temporada en Tui, con nuestros técnicos». A su juicio, el dato «demuestra que no es necesario estar todo el año concentrados fuera de sus casas, sobre todo las categorías júniors, para poder competir en el alto nivel. Es algo que desde nuestro club llevamos reivindicando desde hace muchos años».