Eduardo Masip, entre los mejores en Bélgica

Eduardo Masip ha regresado de Mettet. En la localidad belga, el vigués ha participado en la segunda prueba del Campeonato de Europa de motogymkhana. Y ubicándose entre los lugares de privilegio de las diferentes clasificaciones. «Estoy supercontento», valora.

Masip es uno de los principales especialistas en esta modalidad, que calibra la habilidad de los pilotos a baja velocidad en trazados enrevesados. Aunque sin patrocinios ni ayudas, el vigués decidió devorar en dos tiradas los 1.880 kilómetros hasta Mettet. No fue la única dificultad. Una tormenta la noche anterior a la competición desmontó carpas, tiró motos y anegó el circuito. «Los compañeros que dormían en furgonetas camperizadas recogieron todo. La prueba se pudo celebrar gracias a ellos», indica Masip. «El ambiente ha sido inmejorable, impresionante. Lo mejor de este deporte es la camaradería».

Masip, en el tercer escalón del podio. / Cedida

Al evento acudieron 82 especialistas de 14 países; los canarios Jonathan Arias y Jesús del Castillo, como los otros representantes españoles. Masip quedó tercero en el grupo Blue, precisamente detrás de Del Castillo y del francés Luc Autissier. La penalización de un segundo, por tirar un cono, le privó de la segunda posición. «Las carreras son así. Competía contra lo mejor de lo mejor», acepta. Quedó además quinto en 749 cc y decimoctavo en la general.