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El Coruxo ficha al luso Figueiredo, renueva a Rosas y dice adiós a Sio

Anuncio del fichaje de Figueiredo.

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Raúl Rodríguez

El Coruxo ha fichado a Gustavo Figueiredo, lateral con amplio recorrido por banda y que reúne las condiciones que Javi Pereira busca. Portugués de 21 años, desarrolló su carrera en clubes como el Sporting Clube de Portugal, el Boavista y el Estrela Amadora. Por otra parte, el club ha anunciado la salida del central Breo Sio, con poca aportación la pasada temporada por las lesiones, y ha renovado a Dani Rosas.

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