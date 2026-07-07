Fútbol-Segunda RFEF
El Coruxo ficha al luso Figueiredo, renueva a Rosas y dice adiós a Sio
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El Coruxo ha fichado a Gustavo Figueiredo, lateral con amplio recorrido por banda y que reúne las condiciones que Javi Pereira busca. Portugués de 21 años, desarrolló su carrera en clubes como el Sporting Clube de Portugal, el Boavista y el Estrela Amadora. Por otra parte, el club ha anunciado la salida del central Breo Sio, con poca aportación la pasada temporada por las lesiones, y ha renovado a Dani Rosas.
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