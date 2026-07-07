Que todo cambie para que nada cambie

Isma Martínez sorprendió el pasado 10 de febrero al planeta balonmano al anunciar que dejaría el Orbe Zendal Porriño a final de temporada. En la espalda, el técnico cangués cargaba con responsabilidades que excedían a su cargo, lo que se traducía en horas, horas y más horas en el pabellón. Una manera de trabajar incompatible con cómo él entiende que debía ser su futura paternidad, que ya es presente desde hace un par de semanas. Cinco meses después de aquella rueda de prensa, muchas cosas han cambiado. Gracias a esas mejoras enfocadas hacia la conciliación, el entrenador morracense está cerca de revocar su decisión y continuar una campaña más al frente del equipo louriñés.

Un compendio de factores ha posibilitado este acuerdo tan próximo. En primer lugar, el extraordinario rendimiento que dio el Porriño en el tercio final de temporada. Algo que parecía improbable después de la abrupta salida de Paulina Buforn y Aitana Santomé en enero, la del propio Isma a final de temporada y el cambio radical de modelo de juego que el técnico morracense llevó a cabo para potenciar la plantilla después de la marcha de dos piezas tan importantes. La reacción del grupo fue unirse. Un bloque de granito que acabó la liga regular en la quinta posición, superó al Guardés en los cuartos de final del play-off y se quedó a un paso de luchar por el título tras caer ante Bera Bera por detalles. El sabor de boca que le quedó a Martínez fue inmejorable. Y recíproco. Porque las jugadoras le pidieron de forma unánime que continuase. El club de A Louriña, personalizado en su presidente, Abel Estévez, hizo lo mismo.

El Porriño ha contratado un preparador físico y la segunda entrenadora, Inés Hernández, aumentará su disponibilidad

La duda apareció entonces en la cabeza del entrenador cangués. Sin embargo, seguía teniendo muy claro que enfocar el trabajo de la misma forma era imposible. Incompatible con ser un padre presente, que es su prioridad absoluta. En ese sentido, Isma le pidió a la institución porriñesa una serie de cambios, todos ellos destinados a aumentar y mejorar la conciliación familiar. El club recibió la propuesta, la meditó y se comprometió a trabajar para posibilitarla. Querían que su entrenador continuase y que se sintiese a gusto para seguir con plenas garantías.

Bastantes semanas después, se han dado pasos. El Porriño ha cerrado la contratación de un preparador físico y la segunda entrenadora, Inés Hernández, va a gozar de una mayor disponibilidad. Esto permitirá aligerar la carga de Isma, que de esta forma podrá aumentar el teletrabajo y reducir la presencialidad. Además, el club afrontará cambios en los horarios de entrenamientos y otras actividades, así como algunas modificaciones en la morfología de los viajes. Son el tipo de cuestiones logísticas que el preparador morracense demandaba para continuar al frente y que le hacen estar mucho más cerca de firmar ahora que cuando acabó la temporada el pasado mes de mayo.

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Así las cosas, ambas partes son optimistas. De hecho, desde el club aguardan que el acuerdo se pueda cerrar definitivamente esta semana. A partir de ahí, se podrá empezar a preparar una pretemporada que se espera arrancar el próximo 1 de agosto. En ese primer día de curso no estaría Isma porque se encuentra dentro del periodo obligatorio de la baja por paternidad, que expira el día 4. Precisamente, para esta nueva realidad en su vida pidió el entrenador cangués una nueva realidad en el Porriño. Como se está produciendo, será el más feliz de dar marcha atrás en su decisión. Que todo cambie para que nada cambie.