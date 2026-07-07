Bélgica golea a la Estados Unidos de Trump e Infantino y se medirá a España

España se medirá a Bélgica, que derrotó y pudo golear a la Estados Unidos de Trump e Infantino con la presencia del indultado Balogun, que apenas dispuso de una ocasión en el tramo final de un partido sin historia que se puso cuesta arriba para los de Pochettino desde el inicio. Los octavos de final le vinieron grandes a los 'yankees', que fueron un manojo de nervios durante todo el encuentro, hasta el punto de ser cómplices directos en el primer y tercer gol belga. Los europeos se medirán a los de Luis de la Fuente en cuartos con una generación dorada en la cuesta abajo y un equipo en el que Tielemans es su jugador más consistente y De Ketelaere, el más fiable de cara a puerta. Una selección, sin embargo, a la que es muy fácil crearle oportunidades, aunque con Courtois en la portería marcar ya es otra empresa más complicada.

Doblete de De Ketelaere

Estados Unidos arrancó nerviosa, tensa, superada por el partido ante una selección más experimentada. El ruido alrededor de la participación de Balogun, al que se congeló la suspensión por la tarjeta roja que vio ante Bosnia tras la mediación del mismísimo Donald Trump, no ayudó a los anfitriones. Al minuto Freese sacó una mano milagrosa evitando un gol de Castagne. Pero el portero estadounidense, licenciado en Harvard en Economía, no pudo hacer nada ocho minutos más tarde cuando un error grosero de sus compañeros fue rematado a la red por De Ketelaere. Estados Unidos seguía como un flan mientras los belgas se recomponían a la baja de Amadou Onana, jugador clave en su mediocampo que se marchó tocado en la rodilla. Rudy García había dejado en el banquillo a sus tres tenores: Lukaku, Doku y De Bruyne. Se fue recomponiendo el equipo de Pochettino, que sin hacer nada empataba a la media hora a través de una falta de Tillman que se envenenó al tocar la barrera superando a Courtois y desatando la euforia de la grada de Seattle.

Sin embargo, poco duró la alegría yankee, porque dos minutos después un centro con música de Trossard fue rematado de nuevo a la red por De Ketelaere. En Estados Unidos seguían desaparecidos McKennie, Pulisic y el indultado Balogun, que apenas tocó una docena de balones, mientras los 'diablos rojos' estabilizaban el partido en una primera parte en la que Bélgica disparó de diez ocasiones y los locales de una, la del gol.

Gol tonto de Vanaken

Salió mejor Estados Unidos, con Gio Reina por Dest, pero todo se fue al traste para los locales cuando Freese salió a despejar un balón y cometió un error grosero que aprovechó Danaken para marcar el gol tonto del Mundial. Una jugada que enterraba a los de Trump, que además veían cómo Pulisic se marchaba lesionado. El resto del partido fue una agonía para una frustrada Estados Unidos que en la que Pochettino movió el banquillo en busca de una solución que no terminó de encontrar. Los belgas terminaron con Lukaku y Doku en el campo en un choque plácido muy alejado de las complicadas expectativas que aventuraban unos pronósticos que daban favoritos incluso a los 'yankees'. Y el tanque belga redondeó la goleada con otro tanto que completa a sus 33 años un Mundial más que decente y suma su tercer gol.

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había apretado en el tramo final la anfitriona, pero sin suerte ni acierto. Se despedían los de Pochettino dejando una sensación muy pobre el día D a la hora H. Estados Unidos ha llegado, por tanto, a la misma instancia que los otros dos anfitriones, Canadá y México, que cayeron en octavos ante Marruecos e Inglaterra, respectivamente. Ya no queda niguno de llos organizadoresy se intuye que el Mundial ha perdido todo el interés para Trump o Jeff Bezos, que estaba en las gradas de Seattle ataviado con una camiseta de la selección estadounidense. Al final Bélgica hizo realidad el clásico Yankees go home! y evitó un duelo yankee con España.