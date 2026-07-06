Balonmano Playa
La selección juvenil de la viguesa Iris Santana, plata en el Europeo
España cedió ante Hungría en el desempate de la gran final (7-6)
La selección española juvenil de balonmano playa se colgó la medalla de plata en el Europeo de la categoría, que el pasado domingo concluyó en Zagreb, capital de Croacia. Este subcampeonato continental se logró con la viguesa Iris Santana formando parte del combinado estatal.
La plata llegó de una manera cruel, ya que el denominado ‘shoot-out’ –que no es más que el desempate cuando cada equipo gana una mitad del encuentro– determinó la victoria de Hungría, que se impuso por 7-6 en esta suerte de contraataques en los que una jugadora va mano a mano con la portera.
Santana y sus compañeras lograron reponerse de la derrota en el primer set (22-19) para ganar con holgura el segundo (16-27) y forzar ese desempate de infausto desenlace para ellas.
En cualquier caso, esta suerte dio a España más de lo que le quitó en la cita continental croata. La selección juvenil superó en cuartos de final a Francia y en las semifinales al combinado anfitrión gracias a este desempate equivalente a la tanda de penaltis en la modalidad de pista. Del mismo modo venció a la República Checa en el último duelo de la ronda principal.
La jugadora del Lavadores, que en el curso entrante competirá en Plata pese a ser aún juvenil, tuvo una participación destacada en la arena. En la pista también cuenta con un gran futuro.
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