Gran nivel del piragüismo gallego en el Mundial júnior y sub 23

El Mundial júnior y sub 23 de sprint bajó el telón en Halifax con un cierre de mucho nivel para los deportistas gallegos del equipo español. Las dos últimas jornadas dejaron un oro, una plata, cinco bronces y varios puestos de finalista

El mejor resultado llegó de la mano de Raúl Fernández (C. Piragüismo As Torres Romería Vikinga), campeón del mundo sub 23 en el C1 200 metros. El canoísta español se impuso en la final con un tiempo de 41.38, por delante del húngaro Gergo Rumi y del georgiano Aleksandre Tsivtsivadze, que compartieron la segunda posición con 41.57. Fernández volvió a subir al podio en el C2 500 metros sub 23 junto a Pedro Torrado (C. Piragüismo As Torres Romería Vikinga), donde España fue tercera con 1:41.11. Hungría ganó con 1:40.02 y China fue segunda con 1:40.71.

La plata llegó en el C2 500 metros júnior masculino, con Alejandro Pérez (Club Fluvial de Lugo) formando pareja con Alberto Ruiz. La embarcación española firmó el segundo puesto con 1:45.66, en una final muy ajustada por la medalla, ya que Ucrania acabó tercera a solo dos centésimas, con 1:45.68. El oro fue para Hungría, que dominó la prueba con 1:42.82.

La canoa júnior sumó otro podio con Antón Lagares (Club Ría de Betanzos), bronce en el C1 200 metros. El gallego completó la final en 41.89, solo por detrás del brasileño Lucas Santos, campeón con 40.61, y del checo Ondrej Prochazka, segundo con 41.48. En la Final B del C1 1000 metros júnior, Javier Cid (Club Ría de Betanzos) cerró también una buena actuación al imponerse con un tiempo de 4:22.22.

En categoría femenina, Alba Lago (Escuela Piragüismo Ciudad de Pontevedra) consiguió el bronce en el C2 200 metros júnior junto a Irene Lahoz. España fue tercera con 46.73, por detrás de Canadá, oro con 45.33, y Hungría, plata con 45.58. Lago volvió a subir al podio en el C4 500 metros júnior femenino, donde España fue tercera con 1:53.63 con una embarcación formada por Silvia Gago (Club Náutico O Muíño de Ribadumia), Lucía Pizarro, Alba Lago (Escuela Piragüismo Ciudad de Pontevedra) e Irene Lahoz. Canadá venció con 1:50.68 y China fue segunda con 1:52.66.

En kayak júnior masculino, Diego Feijoo (Club Kayak Tudense) y David Cosmos lograron el bronce en el K2 500 metros júnior con un tiempo de 1:31.99. Portugal se llevó el oro con 1:31.54 y Eslovaquia la plata con 1:31.73, en una final en la que el barco español estuvo entre los mejores desde los primeros metros. Para el tudense supone la segunda medalla del campeonato después del bronce logrado en el K4.

A las puertas del podio se quedaron Valeria Oliveira (C. E. Piragüismo Poio Conservas-Pescamar) y Nerea Novo (Club Náutico Pontecesures) en el C2 200 metros sub 23. La pareja española fue cuarta con 46.85, en una final ganada por China con 45.09, seguida de Ucrania y Canadá. El C4 500 metros sub 23 femenino también terminó en cuarta posición, con Nerea Novo (Club Náutico Pontecesures), Elena Millán, Valeria Oliveira (C. E. Piragüismo Poio Conservas-Pescamar) y Claudia Couto (Club Kayak Tudense). España marcó 1:53.22, por detrás de China, Hungría y Canadá.

En las finales individuales femeninas, Candela Alonso (Club Kayak Tudense) fue quinta en el K1 200 metros júnior con 43.15. La victoria fue para la húngara Lili Gazdag, seguida de la alemana Femke Rupf y la checa Barbora Janotova. Claudia Couto (Club Kayak Tudense) acabó séptima en el C1 200 metros sub 23 con 47.66, mientras que Silvia Gago (Club Náutico O Muíño de Ribadumia) fue octava en el C1 200 metros júnior con 49.96, después de haber accedido a la final tras ser tercera en su semifinal.

También hubo resultados destacados en las finales B. Natalia Moreira (Escuela Piragüismo Ciudad de Pontevedra) ganó la Final B del K1 500 metros sub 23 con un tiempo de 2:01.20. En el K1 500 metros sub 23 masculino, Mauro Domínguez (Club Piragüismo Verducido Pontillón) fue segundo en la Final B con 1:43.76, después de haber sido séptimo en su semifinal. En el K2 500 metros sub 23 femenino, Uxía Rodríguez (Club Kayak Tudense) y Carla Corral ganaron su semifinal con 1:49.90 y finalizaron sextas en la Final A con 1:49.86.

El K2 500 metros júnior femenino de Iris Corredoira (Club Náutico de Cobres) y Lorena Pérez (Club Piragüismo Verducido Pontillón) no pudo entrar en la final tras ser séptimo en semifinales con 1:54.34. Aun así, ambas cerraron el campeonato con presencia en pruebas internacionales de máximo nivel dentro de la categoría júnior.

Las pruebas mixtas de 5000 metros pusieron el punto final al campeonato. En el C1 júnior mixto, Alejandro Pérez (Club Fluvial de Lugo) y Silvia Gago (Club Náutico O Muíño de Ribadumia) terminaron octavos con 29:24.21. En el K1 júnior mixto, Iris Corredoira (Club Náutico de Cobres) formó equipo con Francisco González y finalizó séptima con 25:18.93. Por último, Nerea Novo (Club Náutico Pontecesures) compitió junto a David Olivares en el C1 sub 23 mixto 5000 metros, donde España fue octava con 28:57.26.

Con estos resultados, el cierre del Mundial de Halifax dejó un balance importante para los palistas gallegos: el oro de Raúl Fernández (C. Piragüismo As Torres Romería Vikinga), la plata de Alejandro Pérez (Club Fluvial de Lugo) en el C2 júnior, los bronces de Antón Lagares (Club Ría de Betanzos), Alba Lago (Escuela Piragüismo Ciudad de Pontevedra), Silvia Gago (Club Náutico O Muíño de Ribadumia), Pedro Torrado (C. Piragüismo As Torres Romería Vikinga), Raúl Fernández (C. Piragüismo As Torres Romería Vikinga) y Diego Feijoo (Club Kayak Tudense), además de varios puestos de finalista en el programa final del campeonato.