Los hermanos Wizner defienden su cetro continental

La localidad de Eckernförde, en el norte de Alemania, acoge desde este martes el Campeonato de Europa de la clase olímpica 49er, en la que los hermanos vigueses Martín y Jaime Wizner defienden el título conquistado el año pasado en las aguas griegas de Tesalónica. También estarán en la cita germana sus compañeras del Náutico Patricia Suárez -que forma tándem con la mallorquina Melania Henke- y la joven Stella Maris Enríquez -que navega con Nicola Sadler, también de la isla principal del archipiélago balear-.

Fue el título continental del año pasado el primero grande a nivel sénior de los hermanos olívicos y la confirmación de que son una alternativa competitiva a los vigentes campeones olímpicos Diego Botín y Florian Trittel, por el momento fuera de la campaña. Con un año más de experiencia, optan a todo.

Será en una competición con un nuevo formato. Habrá una ronda preliminar que determinará qué barcos van a los grupos oro, plata y bronce y otra posterior, antes de las Medal Series.

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En la cita estará también la patrona viguesa Patricia Suárez y su compañera Melania Henke en un nuevo enfrentamiento con Paula Barceló y Patricia Cantero dentro de la carrera olímpica hacia Los Ángeles. Por su parte, la joven Stella Maris Enríquez compite para acumular experiencia, dentro del programa que la Federación tiene de cara a los Juegos de 2032.