Pádel / Trofeo Ciudad de Vigo
Guisande hace del torneo su patio particular
El vigués, haciendo pareja con Francisco González, logra su décima victoria | Laura Barros y Emma Pallas, grandes favoritas, se impusieron en categoría femenina
Redacción
Tras diez días de competición, el XII Torneo Municipal de Pádel de Vigo clausuró su edición, que pasará a la historia por alcanzar dos récords mundiales: el del partido más largo del mundo (41 horas) y el récord mundial de inscripciones en un campeonato amateur, con un total de 1.278 participantes. Héctor Guisande también batió su particular récord al conseguir su décimo título en el Torneo Municipal de Pádel de Vigo.
La jornada de clausura fue intensa, en la que se disputaron los partidos decisivos en todas las categorías. La jornada comenzó en las instalaciones del Máis que Auga Barreiro, con el Campeonato Gallego de Pádel para menores en las categorías sub-18, juvenil, infantil, cadete y juvenil. A continuación llegó el momento de las categorías amateur adultas y el Torneo Federado Oro.
En la final les esperaban José López y Miguel Laredo, quienes habían vencido a Pablo García y Raúl Rodríguez en dos sets muy ajustados en semifinales (7/6 y 6/4). Y aquí, los favoritos Héctor y Kiko no dieron ninguna opción a la sorpresa. Ganaron con claridad en dos sets (6/2 y 6/3) y se proclamaron campeones del torneo nuevamente, juntos por tercer año consecutivo. Guisande, a nivel personal, ya suma 10 títulos con diferentes parejas.
En la categoría femenina, se cumplieron los pronósticos y Laura Barros (número 1 del ranking gallego) y Emma Pallas (número 3) se proclamaron campeonas del Torneo Municipal de Vigo tras derrotar a Tamara Aranda y Paloma Lázaro en una reñida final a tres sets (7/6, 5/7 y 2/6).
Previamente, en semifinales, Barros/Pallas superaron al dúo formado por Alejandra Renda y Judith Gallen en dos sets (6/3 y 6/4). En el otro encuentro, Paloma Lázaro y Tamara Aranda vencieron con claridad a Beatriz Rodríguez y Cristina Taboada (6/2 y 6/1).
El torneo concluyó con la ceremonia de clausura en la que el alcalde de Vigo, Abel Caballero; el portavoz municipal, Carlos López Font; el representante de la Federación Gallega de Pádel, Magín Raposeira; el director general de Máis que Auga, Francisco Cortegoso; y representantes de los patrocinadores del evento, hicieron entrega de los premios.
Concluye así el XII Torneo de Pádel del Ayuntamiento de Vigo, organizado por el Club Pádel Barreiro, junto con Máis que Auga y el Concello de Vigo. Un año más, además del aspecto deportivo, en este torneo destaca el aspecto solidario, de modo que la organización dona 1 euro a la Asociación Española Contra el Cáncer por cada inscripción. Así, en la entrega de premios, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, y el director general de Máis que Auga, Francisco Cortegoso, entregaron a la AECC un cheque por valor de 1.278 euros, cifra de inscripciones para el torneo, que marcó un nuevo récord mundial. El evento contó con el patrocinio de FCC, Aqualia, Cupra, Veolia, Softee y Faro de Vigo y el apoyo de las empresas colaboradoras Altos de Torona, Mahou, Solán de Cabras, CdeC, Amura, Balneario de Mondariz, Softee Padel, NB ENEBE, Óptica Lunic y Salitre.
Campeones
Masculino Sub 16
Campeones: Adán Vázquez/Pablo Baca
Subcampeones: Artai Otero/Jacobo García
Masculino Sub 16
Campeones: Lucas García/Mateo García
Subcampeones: Alfonso de Carvalho/Enzo Baños
Sub 16 femenino (liga)
Campeonas: Martina Cao y Daniela Ferreira
Masculino Sub 16
Campeones: Álvaro Martínez/Julio Monjero
Subcampeones: Jaime López/Juan Covelo
Femenino Sub 16
Campeonas: Laura Álvarez/Martina Cao
Subcampeonas: Alejandra Arias/Inés García
Cadete masculino
Campeones: Roi Otero/Rubén Rois
Subcampeones: Lucas Pérez/Hugo Santiago
Cadete femenino
Campeonas: Adriana Persapieri/Sofía Álvarez
Subcampeonas: Ana Arias/Laura Álvarez
Jóvenes Masculinos
Campeones: Tiago Cereijo/Gonzalo Alonso
Subcampeones: Roi Otero/Rubén Rois
Jóvenes Femeninos
Campeonas: Adriana Persampieri/Marta Álvarez
Subcampeonas: Sofía Álvarez/Lucía Llano
Torneo de Pádel Adaptado
Campeones: Bernabé Costas y David Santiago
Subcampeones: Joaquín Guisande y Alberto Abalde
Amateur 5º Mixto Veolia
Campeones: Marcos Vidal y Celia Valencia
Subcampeones: Martín López y Marta Cernadas
Amateur 5º Veolia femenino
Campeonas: Miriam Pérez y Berenice González
Subcampeonas: Yoli Gil y Vanesa Sotelino
Aficionado 5º Veolia masculino
Campeones: Iván Pérez y Diego Blanco
Subcampeones: Diego Alonso y Óscar Alonso
Amateur 4to Softee Mixto
Campeones: Andrea Graña y Miguel Pereira
Subcampeones: Tania Martínez y Diego Rodríguez
Amateur 4to Softee Femenino
Campeonas: Alba Gallego y Danielle Ferreira
Subcampeones: Marta Fernández y Elisabeth Piedras
Amateur 4to Softee A masculino
Campeones: Guillermo Bastos y Adrián Rodríguez
Subcampeones; Rubén Chán y Pablo Agulla
Amateur 4to Hombres Softee B
Campeones: Daniel Herráez y Jorge Alonso
Subcampeones: Nicolás Comesaña y Borja Bastero
Amateur 3º Mixto Faro de Vigo
Campeones: Arena Ballesteros y Jorge Rozas
Subcampeones: Rubén García y Lucía García
Amateur 3ª Mujer Faro de Vigo
Campeonas: Lali Domínguez y Valeria Caramés
Subcampeonas: Laura Arias y Paula Rivas
Amateur 3º Masculino Faro de Vigo
Campeones: Miguel Pereira y Manuel Maceda
Subcampeones: Daniel Sande y Alejand ro Seijo
Amateur 2º Mixto Cupra Copervi
Campeones: Ana Sánchez y Alberto Ollero
Subcampeones: Iago Lago y Vanessa Rodríguez
Amateur 2ª Cupra Copervi femenina
Campeonas: Nair Martínez y Sara Alonso
Subcampeonas: María Vieitez y Rebeca Lorenzo
Amateur 2ª Cupra Copervi masculina
Campeones: Marcos López y Álvaro Durán
Subcampeones: Mateo Rodríguez y Carlos Sabater
Oro Federada 1ª Aqualia Femenina
Campeonas: Laura Barros y Emma Pallas
Subcampeonas: Tamara Aranda y Paloma Lázaro
Oro Federada 1° FCC Masculino
Campeones: Héctor Guisande y Kiko González de Rafael
Subcampeones: José López y Miguel Laredo
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