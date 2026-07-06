Guisande hace del torneo su patio particular

Tras diez días de competición, el XII Torneo Municipal de Pádel de Vigo clausuró su edición, que pasará a la historia por alcanzar dos récords mundiales: el del partido más largo del mundo (41 horas) y el récord mundial de inscripciones en un campeonato amateur, con un total de 1.278 participantes. Héctor Guisande también batió su particular récord al conseguir su décimo título en el Torneo Municipal de Pádel de Vigo.

La jornada de clausura fue intensa, en la que se disputaron los partidos decisivos en todas las categorías. La jornada comenzó en las instalaciones del Máis que Auga Barreiro, con el Campeonato Gallego de Pádel para menores en las categorías sub-18, juvenil, infantil, cadete y juvenil. A continuación llegó el momento de las categorías amateur adultas y el Torneo Federado Oro.

Laura Barros y Emma Pallas fueron las campeonas en la categoría femenina.

En la final les esperaban José López y Miguel Laredo, quienes habían vencido a Pablo García y Raúl Rodríguez en dos sets muy ajustados en semifinales (7/6 y 6/4). Y aquí, los favoritos Héctor y Kiko no dieron ninguna opción a la sorpresa. Ganaron con claridad en dos sets (6/2 y 6/3) y se proclamaron campeones del torneo nuevamente, juntos por tercer año consecutivo. Guisande, a nivel personal, ya suma 10 títulos con diferentes parejas.

En la categoría femenina, se cumplieron los pronósticos y Laura Barros (número 1 del ranking gallego) y Emma Pallas (número 3) se proclamaron campeonas del Torneo Municipal de Vigo tras derrotar a Tamara Aranda y Paloma Lázaro en una reñida final a tres sets (7/6, 5/7 y 2/6).

Los campeones y finalistas de las categorías inferiores.

Previamente, en semifinales, Barros/Pallas superaron al dúo formado por Alejandra Renda y Judith Gallen en dos sets (6/3 y 6/4). En el otro encuentro, Paloma Lázaro y Tamara Aranda vencieron con claridad a Beatriz Rodríguez y Cristina Taboada (6/2 y 6/1).

El torneo concluyó con la ceremonia de clausura en la que el alcalde de Vigo, Abel Caballero; el portavoz municipal, Carlos López Font; el representante de la Federación Gallega de Pádel, Magín Raposeira; el director general de Máis que Auga, Francisco Cortegoso; y representantes de los patrocinadores del evento, hicieron entrega de los premios.

Concluye así el XII Torneo de Pádel del Ayuntamiento de Vigo, organizado por el Club Pádel Barreiro, junto con Máis que Auga y el Concello de Vigo. Un año más, además del aspecto deportivo, en este torneo destaca el aspecto solidario, de modo que la organización dona 1 euro a la Asociación Española Contra el Cáncer por cada inscripción. Así, en la entrega de premios, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, y el director general de Máis que Auga, Francisco Cortegoso, entregaron a la AECC un cheque por valor de 1.278 euros, cifra de inscripciones para el torneo, que marcó un nuevo récord mundial. El evento contó con el patrocinio de FCC, Aqualia, Cupra, Veolia, Softee y Faro de Vigo y el apoyo de las empresas colaboradoras Altos de Torona, Mahou, Solán de Cabras, CdeC, Amura, Balneario de Mondariz, Softee Padel, NB ENEBE, Óptica Lunic y Salitre.

Campeones

Masculino Sub 16

Campeones: Adán Vázquez/Pablo Baca

Subcampeones: Artai Otero/Jacobo García

Masculino Sub 16

Campeones: Lucas García/Mateo García

Subcampeones: Alfonso de Carvalho/Enzo Baños

Sub 16 femenino (liga)

Campeonas: Martina Cao y Daniela Ferreira

Masculino Sub 16

Campeones: Álvaro Martínez/Julio Monjero

Subcampeones: Jaime López/Juan Covelo

Femenino Sub 16

Campeonas: Laura Álvarez/Martina Cao

Subcampeonas: Alejandra Arias/Inés García

Cadete masculino

Campeones: Roi Otero/Rubén Rois

Subcampeones: Lucas Pérez/Hugo Santiago

Cadete femenino

Campeonas: Adriana Persapieri/Sofía Álvarez

Subcampeonas: Ana Arias/Laura Álvarez

Jóvenes Masculinos

Campeones: Tiago Cereijo/Gonzalo Alonso

Subcampeones: Roi Otero/Rubén Rois

Jóvenes Femeninos

Campeonas: Adriana Persampieri/Marta Álvarez

Subcampeonas: Sofía Álvarez/Lucía Llano

Torneo de Pádel Adaptado

Campeones: Bernabé Costas y David Santiago

Subcampeones: Joaquín Guisande y Alberto Abalde

Amateur 5º Mixto Veolia

Campeones: Marcos Vidal y Celia Valencia

Subcampeones: Martín López y Marta Cernadas

Amateur 5º Veolia femenino

Campeonas: Miriam Pérez y Berenice González

Subcampeonas: Yoli Gil y Vanesa Sotelino

Aficionado 5º Veolia masculino

Campeones: Iván Pérez y Diego Blanco

Subcampeones: Diego Alonso y Óscar Alonso

Amateur 4to Softee Mixto

Campeones: Andrea Graña y Miguel Pereira

Subcampeones: Tania Martínez y Diego Rodríguez

Amateur 4to Softee Femenino

Campeonas: Alba Gallego y Danielle Ferreira

Subcampeones: Marta Fernández y Elisabeth Piedras

Amateur 4to Softee A masculino

Campeones: Guillermo Bastos y Adrián Rodríguez

Subcampeones; Rubén Chán y Pablo Agulla

Amateur 4to Hombres Softee B

Campeones: Daniel Herráez y Jorge Alonso

Subcampeones: Nicolás Comesaña y Borja Bastero

Amateur 3º Mixto Faro de Vigo

Campeones: Arena Ballesteros y Jorge Rozas

Subcampeones: Rubén García y Lucía García

Amateur 3ª Mujer Faro de Vigo

Campeonas: Lali Domínguez y Valeria Caramés

Subcampeonas: Laura Arias y Paula Rivas

Amateur 3º Masculino Faro de Vigo

Campeones: Miguel Pereira y Manuel Maceda

Subcampeones: Daniel Sande y Alejand ro Seijo

Amateur 2º Mixto Cupra Copervi

Campeones: Ana Sánchez y Alberto Ollero

Subcampeones: Iago Lago y Vanessa Rodríguez

Amateur 2ª Cupra Copervi femenina

Campeonas: Nair Martínez y Sara Alonso

Subcampeonas: María Vieitez y Rebeca Lorenzo

Amateur 2ª Cupra Copervi masculina

Campeones: Marcos López y Álvaro Durán

Subcampeones: Mateo Rodríguez y Carlos Sabater

Oro Federada 1ª Aqualia Femenina

Campeonas: Laura Barros y Emma Pallas

Subcampeonas: Tamara Aranda y Paloma Lázaro

Oro Federada 1° FCC Masculino

Campeones: Héctor Guisande y Kiko González de Rafael

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Subcampeones: José López y Miguel Laredo