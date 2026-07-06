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Fútbol

A AD Tomiño inicia unha nova etapa coa xunta directiva presidida por Óscar Álvarez

A entidade, que abre inscricións, ten 260 licenzas deportivas repartidas en 19 equipos federados

Os membros da nova xunta directiva.

Os membros da nova xunta directiva.

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R. V.

A Asociación Deportiva Tomiño iniciou unha nova etapa coa toma de posesión da xuntadirectiva presidida por Óscar Álvarez, que asume o reto de continuar impulsando o crecemento dunha entidade consolidada como referente do deporte base no municipio. "A nova directiva quere expresar un agradecemento moi especial á anterior xunta directiva polo extraordinario traballo realizado durante os últimos anos, así como ás persoas fundadoras, adestradores e adestradoras, colaboradores, familias e voluntariado, cuxo compromiso e dedicación permitiron construír as sólidas bases sobre as que a AD Tomiño continúa medrando", indican dende o club.

Na actualidade, a AD Tomiño conta con 260 licenzas deportivas repartidas en 19 equipos federados e continúa ampliando a súa oferta deportiva coa consolidación do fútbol sala, incluída unha categoría feminina. "A entidade reafirma o seu compromiso cun modelo deportivo baseado na formación integral, a inclusión, o respecto, o xogo limpo e a igualdade de oportunidades, mantendo os valores que sempre a identificaron", proclaman.

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As inscricións para a próxima tempada xa están abertas. O club anima a todos os nenos e nenas que queiran iniciarse no fútbol ou no fútbol sala a achegarse á AD Tomiño para coñecer o seu proxecto deportivo e participar nos adestramentos.

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