Vigo envía tres selecciones femeninas a los Xogos do Eixo

Las selecciones de Vigo disputan de lunes a miércoles, en Santiago, la fase de grupos de los XVI Juegos del Eixo Atlántico, que concluirán el viernes con las finales. Tres selecciones, todas femeninas (baloncesto, balonmano y voleibol), se encuentran en la capital gallega para disputar este evento a otros veintisiete municipios de Galicia y del norte de Portugal, con la novedad del cambio de edad: de estar dirigida a la categoría cadete se ha bajado a la edad infantil.

El Concello de Vigo patrocina a las selecciones locales, elegidas con los clubes del programa municipal de escuelas deportivas. Así, jugadoras del CD Bosco (el Celta Femxa), Baloncesto Seis do Nadal, AD Carballal, Unión Balonmán Lavadores, BM Reconquista, BM Seis do Nadal, CV Vigo y Xuvenil de Teis, así como sus técnicos, compiten en la liguilla clasificatoria.

El concejal de Deportes, Manel Fernández, y el director técnico municipal Ángel Lago, se reunieron con las selecciones y las familias de las deportistas para explicarles los pormenores del evento. Los Juegos comenzaron en 1995, se celebran de forma bianual con alternancia entre Galicia y Portugal –salvo alguna edición por falta de candidaturas gallegas–, y su organización ha entendido que tres décadas después era necesario ajustar la edad de los participantes a la realidad de la sociedad actual.

Las selecciones acuden con dos objetivos. Uno, pelear por las medallas; el otro, ser referente en deportividad, un título que ya alcanzaron en otras ediciones. «Representáis a Vigo», recordó el edil a técnicos y jugadores. El programa de escuelas deportivas de Vigo es el mayor de Galicia en número de deportes (más de cuarenta) y de participantes (más de 5.000).

En 2024 en la doble sede de Braga-Famaliçao, Vigo fue oro en baloncesto femenino y plata en voleibol femenino, mientras que el balonmano femenino dejó muy buen sabor de boca: cuarto y, en Maia 2022, bronce. De hecho, muchas jugadoras de aquella generación se verán esta próxima temporada en División de Honor Plata, en la que competirán Carballal, Lavadores y Seis do Nadal.

Escenarios y programa

El baloncesto jugará en el grupo A, en el polideportivo Lorenzo de la Torre y en el CEIP Monte dos Postes, con Vila Nova de Gaia (lunes), Viana do Castelo (martes) y Lugo (miércoles) como rivales. Cinco célticas y cinco jugadoras del Seis do Nadal en el combinado vigués.

El balonmano, en el grupo B, completará su liguilla en dos días. Siempre en Santa Isabel, jugará frente a Santiago y Vila Nova de Famaliçao primero, para medirse el martes a Fafe y a Vila Nova de Gaia. Se alinean cinco jugadoras de la AD Carballal, cuatro de Lavadores y otras tantas de Seis do Nadal y una del Reconquista.

Y en voleibol, Restollal será la sede de las olívicas en el grupo B frente a Ourense, Braga y Amarante, a partido diario de lunes a miércoles. Seis jugadoras del CV Vigo y misma cifra del Xuvenil de Teis pelearán por otra final.

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En los tres deportes en los que Vigo compite -los Juegos cuentan también con atletismo, natación y deporte adaptado-, las semifinales están reservadas para los campeones de grupo con la salvedad del balonmano que, con solo tres grupos, otorga una plaza en los cruces para la mejor segunda selección.