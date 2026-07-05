Perillo marca la diferencia

Las mujeres del Club Salgado-Perillo repitieron ayer en Esteiro su triunfo del sábado en A Pobra do Caramiñal en la Liga Femenina y se proclamaron vencedoras en la I Bandera Femenina de la villa de la ría de Muros y Noia. Dos victorias, sábado y domingo, que ponen sobre la mesa sus ambiciones y aspiraciones en esta Liga Galega de 2026.

De nuevo se abrió la lucha desde la salida, con Chapela-Wofco apretando a Salgado-Perillo y con Amegrove y Tirán-Pereira como serios oponentes en la tanda de honor. Igualdad casi total en el primer largo, para coger ligera ventaja de las remeras de Oleiros en el ecuador de la regata (esta vez los mismos 2.778 metros, pero en cuatro largos de 695 con tres viradas). Ahí, el bote coruñés consiguió meterse dos segundos por delante de las chapeleiras. Una diferencia que se incrementó a seis en la virada definitiva. El cuarto y último largo fue una exhibición de la tripulación líder de la Liga sobre la tripulación berete, que repitió también la segunda plaza y está ahora a dos puntos en la general. Perillo suma 16; Chapela, 14; Amegrove, 12; y Tirán, 10.

La primera serie de ayer, con los otros cuatro equipos y distribuidos según el resultado de la regata del sábado en A Pobra, reunió a Cabo da Cruz, Esteirana, Castropol y Rianxo, que tuvo que rectificar una virada y perdió unos segundos preciosos que lo condenaron y ya no pudo recuperar. Los cuatro, con marcas por encima de los once minutos, ocuparon las cuatro últimas plazas en la general.

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La próxima regata, tercera de la competición autonómica, será el domingo día 12 en Chapela y con la Bandera Femenina Concello de Redondela, que se presenta realmente atractiva con las chapeleiras en su casa y ambiente, propicio para recuperar victoria y puntos, ante las herculinas.